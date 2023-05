Football: Zakaria Aboukhlal et Mostafa Mohamed refusent de porter le maillot contre l'homophobie

La bannière de la campagne annuelle contre l'homophobie dans le football "Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot" lors du match de Ligue 1 entre Brest et Auxerre, le 14 mai 2023. © AFP / DAMIEN MEYER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Marocain Zakaria Aboukhlal (Toulouse FC) et l'Égyptien Mostafa Mohamed (FC Nantes) ont refusé de porter le maillot floqué arc-en-ciel pour le match entre Toulouse et Nantes ce dimanche 14 mai, à l'occasion du week-end de lutte contre l'homophobie dans le football. Les deux joueurs, titulaires réguliers pour leur club respectif, ne figuraient donc pas sur la feuille de match entre les deux équipes. Selon La Dépêche du Midi, les Toulousains Logan Costa et Farès Chaïbi ne souhaitaient pas non plus porter le maillot arc-en-ciel alors qu'ils figurent eux bien sur la feuille de match. Le samedi 13 mai, le Sénégalais Donatien Gomis (Guingamp) avait déjà déclaré forfait avant le match de Ligue 2 contre Sochaux pour ne pas participer à cette campagne contre l'homophobie, avait expliqué son club. L'année dernière, un autre Sénégalais, l'ancien joueur du PSG Idrissa Gana Gueye, avait également été soupçonné d'avoir déclaré forfait pour ne pas porter ce maillot. Il avait été sommé de s'expliquer par le Conseil national de l'éthique (CNE) de la Fédération française de football (FFF). Cette campagne annuelle contre l'homophobie dans le football doit permettre la vente aux enchères de ces maillots au profit des associations Foot Ensemble, PanamBoyz&Girlz United et SOS Homophobie.