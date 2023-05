Gabon: le président Ali Bongo ramène Pierre-Emerick Aubameyang en sélection

L'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang le 14 janvier 2016 à Libreville AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un peu plus d'an après avoir annoncé son départ de l’équipe nationale après en avoir été écarté, Pierre-Emerick Aubameyang a pris de la décision de revenir en sélection. Le joueur de Chelsea et l’encadrement de l’équipe nationale ont décidé de faire la paix après l’intervention du président de la République Ali Bongo. « II y a quelques jours de cela, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu par le Président de la république de mon pays Ali Bongo Ondimba et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu'il m'a transmis tel un père parlant à son fils. Suite à cela, je me remets donc à disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu avec qui bien sûr, nous avons échangé. Panthère un jour, panthère toujours », a publié mardi Aubameyang sur son compte Instagram. À 33 ans, l’attaquant des Panthères, 30 buts en 73 sélections, pourrait ainsi faire officiellement son retour sur le terrain lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 face à la RDC en juin prochain.