Le retour d’Aubameyang en sélection, une «nouvelle positive» pour le sélectionneur Patrice Neveu

Absent depuis la dernière CAN au Cameroun en début d’année 2022, l'attaquant Pierre-Émerick Aubameyang, 33 ans, a annoncé mardi 16 mai son retour en équipe nationale. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur national Patrice Neveu.

« Il y a quelques jours de cela, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu par le président de la République de mon pays, Ali Bongo Ondimba, et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu'il m'a transmis tel un père parlant à son fils. Suite à cela, je me remets donc à disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu avec qui bien sûr, nous avons échangé. Panthère un jour, panthère toujours », a indiqué Pierre-Émerick Aubameyang sur Instagram.

« J'ai toujours dit que la porte restait ouverte »

Joint par RFI, le sélectionneur Patrice Neveu n’a pas caché sa satisfaction de voir l'attaquant de Chelsea revenir avec les Panthères. « Le président de la République a réussi à le convaincre et moi, j'ai toujours dit que la porte restait ouverte. C’est une nouvelle positive. On va pouvoir retravailler ensemble. J’avais gardé un lien avec lui et je l’avais de temps en temps au téléphone », explique Patrice Neveu.

Le 18 mai 2022, PEA avait annoncé sa retraite internationale après 73 sélections et 30 buts marqués, à la suite d'une polémique éclatant lors de la CAN au Cameroun. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne était sans doute fatigué des polémiques à son sujet. Durant la préparation de la dernière CAN, il avait fait scandale en apparaissant sans masque avec son compatriote Mario Lemina, lors d’une soirée pendant le stage aux Émirats. Il avait ensuite été testé positif à la Covid-19 avec son coéquipier et empêché de jouer par craintes de complications cardiaques. Après dix jours d'isolement dans sa chambre, Pierre-Émerick Aubameyang avait subi une IRM et les médecins avaient diagnostiqué une inflammation du myocarde. « C’était complétement faux, il est rentré dans son club et il n’y avait rien lors d’une nouvelle IRM », avance Patrice Neveu. Le coach assure que si PEA était resté au Cameroun, il n’aurait jamais joué selon le règlement de la CAF.

Ne pas tout mettre sur ses épaules

Arrivé en 2009 en sélection avec le Gabon, l'attaquant a connu plus de revers que de succès. Surtout lors de la CAN 2017 à domicile, où les Panthères sont éliminées en phase de groupes. Un revers de taille pour le co-meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations en 2012 (3 buts).

« C’est une bonne chose qu’il revienne. Il y a cette coupure après la CAN Cameroun. C’est quelqu’un de sincère et le temps a fait son œuvre. Il est attaché à sa sélection nationale. La priorité, c'est d’aller cherche la qualification pour la CAN 2024. Il a une proximité avec le chef de l’État, et c’est bien. Parfois, il peut y avoir une sensation de ras-le-bol et il avait peut-être annoncé un peu précipitamment sa retraite internationale », argumente Patrice Neveu.

Pierre-Émerick Aubameyang n’a pratiquement pas joué avec Chelsea cette saison (15 matchs et un but en Premier League). Mais cela ne semble pas déstabiliser le coach. « On va gérer ça en professionnel. Il reste encore jeune, nous allons faire un stage en France à partir du 16 juin, et il va travailler. Oui, il manque de temps de jeu, mais il a de l’expérience et il est capable de se fondre dans le collectif. On va gérer cela au coup par coup. C’est très bien pour nous qu’il soit là. Il va nous aider, mais il ne faut pas tout mettre sur ses épaules. Il sera un atout supplémentaire dans le collectif. Il est très motivé et c’est l’essentiel. »

Propos de Patrice Neveu recueillis par Christophe Jousset

