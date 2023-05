Ligue des champions CAF: Wydad et Al Ahly se retrouvent en finale un an après

Au terme d’une rencontre tendue face à Mamelodi Sundowns (2-2), le Wydad Casablanca s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions au bénéfice des buts marqués à l’extérieur. Les Marocains retrouvent en finale les Égyptiens d’Al Ahly qu’ils avaient battus l’année dernière (2-0).

Walid Regragui, l’entraîneur héros de la finale de 2022, est parti chez les Lions de l’Atlas, mais le Wydad est resté lui-même. Un an après avoir conquis le trophée avec le sélectionneur actuel du Maroc, le club casablancais revient en finale de la Ligue des champions sous la houlette du Belge Sven Vandenbroeck. Les Marocains n’ont pas réussi à battre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns en deux rencontres en demi-finale, mais leur match nul à Pretoria avec des deux buts ce samedi, après le 0-0- de l’aller, a suffi à leur ouvrir les portes d’une sixième finale et le droit de rêver d’un doublé qui serait inédit pour un club marocain.

Jamais deux sans trois pour Wydad ?

Le Wydad a tremblé dans cette demi-finale retour et Mamelodi a longtemps cru à un retour en finale six ans après sa dernière remportée face au Zamalek (3-0 ;0-1). Quand Themba Zwane a ouvert le score (50e) après une première période fermée, le coach Rhulani Mokwena et les 45 000 supporters présents au stade Loftus Versfeld, y ont bien crû. Plus encore lorsque Peter Shalulile marque son sixième but de la compétition (79e) répondant à l’égalisation d’Ayoub El Amloud (72e). Mais le but contre son camp de Mothobi Mvala (83e) allait définitivement enterrer les espoirs des Downs et sanctionner l’élimination du club du président de la CAF, Patrice Motsepe.

Les Casablancais de Wydad vont donc retrouver l’éternelle équipe d’Al Ahly qui va disputer sa 16e finale de Ligue des Champions, un record. Les Diables rouges vont ainsi tenter de décrocher leur 11e trophée dans cette compétition. Un règne pharaonique pour le club du Caire qui va jouer sa sixième finale lors des sept dernières éditions. Une performance folle, mais qui ne place pourtant pas les Cairotes en position de favoris, car ils ont perdu en finale les deux fois où ils ont rencontré le Wydad (2017 et 2022). La dernière fois donc à Casablanca, il y a un an. Jamais deux sans trois ? En tout cas, les hommes de Marcel Koller vont débarquer en pleine confiance après leur démonstration en demi-finale où ils n’ont fait qu’une bouchée de l’Espérance de Tunis (4-0 score cumulé) avec une correction à Radès

Le match aller aura lieu le 4 juin au Caire, le retour est prévu le 11 juin à Casablanca.

