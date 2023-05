Amara Diouf, le dernier phénomène du foot sénégalais, futur Sadio Mané ?

À seulement 14 ans, Amara Diouf, meilleur buteur de la CAN U17 a éclaboussé de son talent le tournoi remporté par les siens. Cela ne semble être qu’un début pour ce phénomène déjà comparé à Sadio Mané.

La première fois qu’il l’a vu sur un terrain de foot, le papa Ady s’est énervé sur son fils Amara qui gardait les buts. L’attaquant, qu’il a été, ne pouvait pas voir son héritier avec des gants de gardien de but. « Ta place est devant pour marquer des buts comme ton père », lui a hurlé le paternel qui raconte cette anecdote dans un reportage à la télé sénégalaise. Ady Diouf a eu une modeste carrière d’attaquant qui l’a vu écumer les clubs locaux et populaires du Sénégal comme l’AS Pikine ou la Sonacos de Diourbel avant des piges à l’étranger en Mauritanie, Qatar et Tunisie.

C’est donc entre les mains de son père, retraité des pelouses, qu’Amara Diouf a appris ses premières leçons de football. Cornaqué par un papa qui fonde une école de foot, dont sortira l’international sénégalais, Pape Cheikh Diop (Celta Vigo, Lyon), le gamin de Pikine brûle les étapes au point de devenir un phénomène de précocité, surclassé dans toutes les catégories.

HE HAS BEEN SCORING GOALS FOR FUN 🤩



Amara Diouf is the #TotalEnergiesAFCONU17 Top Scorer 🔝 pic.twitter.com/9wGCwQtKaw — #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 19, 2023

À 14 ans, il a été donc le leader et capitaine d’une équipe du Sénégal des U17 qui a remporté son premier trophée de la catégorie. Trois fois désigné « Homme du match » dans le tournoi, le numéro 10 des Lionceaux a inscrit 5 buts dans la compétition, battant le record de 2015 établi par un certain Victor Osimhen (4 buts), aujourd'hui meilleur buteur du championnat italien.

« Sadio plus altruiste, Amara plus buteur »

Amara Diouf est l’une des plus belles promesses de l’Académie Génération foot, mais il aurait pu être une pépite de l’école de foot concurrente, Diambars, qui a sorti Idrissa Guèye (PSG) ou Bamba Dieng (Lorient). Arrivé deuxième aux tests pour intégrer l’institut de Saly, le fils d’Ady avait été recalé, parce que jugé « trop petit ». Génération Foot a sauté sur l’occasion, d’autant que quelque temps avant, le gamin s’était fait connaître avec l’école de son père en inscrivant 9 buts lors du tournoi Danone Foot en France en 2017.

Aujourd’hui, le capitaine des Lionceaux va poursuivre sa progression au sein de l’Académie dirigée par Mady Touré. Dans moins de quatre ans, il rejoindra, comme ses prestigieux aînés Papiss Cissé, Ismaïla Sarr, et Sadio Mané, le FC Metz, partenaire privilégié de Génération foot.

Parmi ces trois fiertés de l’Académie, Mané est celui dont se rapprocherait le plus Diouf. « S’il (Amara) continue sur sa lancée, il sera au même niveau que Sadio Mané, affirme Talla Fall, directeur Marketing et membre fondateur de Génération Foot. Sadio faisait la différence, à lui seul. Il a quasiment permis à Génération foot de monter en Ligue 2 avant son départ pour Metz. Amara est de la même trempe, il est même plus exigeant envers lui-même. Sadio était plus altruiste, et Amara plus buteur. »

