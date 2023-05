Un an de prison confirmé en appel pour l'international malien Sambou Yatabaré

L'international malien Sambou Yatabaré, le 20 juillet 2016 à Brême, en Allemagne. dpa/AFP/Archives

Texte par : RFI

La cour d'appel de Paris a confirmé lundi 22 mai la condamnation de l'international malien de Sochaux (Ligue 2) Sambou Yatabaré à un an de prison ferme pour des violences commises en 2017, a indiqué ce mardi à l'AFP une source judiciaire. Le footballeur de 34 ans avait été incarcéré une quinzaine de jours en février suite à la condamnation en première instance prononcée par le tribunal de Bobigny, en région parisienne, pour avoir frappé un policier en civil lors d'une altercation sur un parking de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Il avait ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la cour d'appel de Paris dans l'attente de son audience d'appel, qui s'est tenue mi-avril. Le 28 juin 2017, l'international malien né en France et un policier de la Police aux frontières (PAF) -qui n'était pas en service- s'étaient retrouvés sur un parking de l'aéroport : une queue de poisson sur l'autoroute voisine, dont ils se rejetaient la responsabilité, avait mis le feu aux poudres. Dans l'altercation, Yatabaré, alors milieu de terrain du Werder Brême (Allemagne), avait frappé le policier au visage, lui touchant le nerf optique et lui occasionnant 21 jours d'incapacité totale de travail (ITT).