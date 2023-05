Riyad Mahrez, l’Angleterre lui va si bien

Manchester City et Riyad Mahrez ont conservé leur titre de champion d’Angleterre avant même leur match contre Chelsea, dimanche 21 mai, en profitant de la défaite de leur rival Arsenal contre Nottingham Forest (1-0) samedi lors de la 37e et avant-dernière journée de la Premier League.

Publicité Lire la suite

Manchester City a remporté le titre de champion pour la troisième fois d'affilée. L'international algérien qui avait gagné sa première couronne en 2016 avec Leicester, en a eu quatre autres avec les Citizens (2019, 2021, 2022, 2023).

Désormais, le natif de Sarcelles, en France, 32 ans, est le joueur africain le plus titré de l'histoire de la compétition, devançant ainsi les Ivoiriens Didier Drogba (4) et Yaya Touré (3). L’international algérien (81 capes, 29 buts) qui est sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025, est l’auteur de 5 buts et 10 passes décisives en 28 rencontres de championnat cette saison.

Une deuxième finale en C1

Riyad Mahrez a aussi marqué de son empreinte la Premier League anglaise en devenant le meilleur passeur africain dans l’histoire de la compétition. Le capitaine des Fennecs, spécialiste des coups de pied arrêtés, reste un élément clef du titre, même si le finaliste de la C1 en 2021 n'a pas eu un rôle aussi important que par le passé dans le championnat anglais.

Mais en avril, Riyad Mahrez a envoyé Manchester City en finale de la Coupe d’Angleterre avec un triplé (3-0) face à Sheffield United, club de D2.

Malgré son statut de remplaçant, Mahrez a aussi contribué au superbe parcours de Manchester City cette saison en C1. L’ailier des Fennecs a fait 9 apparitions et marqué 3 buts et fait 2 passes décisives. Mahrez n'a joué qu’une dizaine de minutes lors de la large victoire de City face au grand Real Madrid lors de la demi-finale retour (4-0). Lui et le Camerounais André Onana de l’Inter Milan sont les deux joueurs africains qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu le 10 juin à Istanbul. Mahrez pourrait devenir le deuxième joueur algérien de l'histoire à s'offrir un titre européen après Rabah Madjer.

C’est à 22 ans, en 2014, que Riyad Mahrez part jouer en Angleterre et signe en faveur de Leicester City pour 3 ans. À l'époque, le club était leader de la Championship (deuxième niveau). Depuis, l’Algérien a confirmé que le choix anglais était le bon.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne