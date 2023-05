Football: les Africains de Ligue 1 rarement à la fête aux Trophées UNFP

La cérémonie des Trophées UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels), qui récompensent les meilleurs joueurs du Championnat de France, se tiendra ce dimanche 28 mai. Cette année, l’Ivoirien Seko Fofana reste le mince espoir de triomphe pour le titre de Meilleur joueur de L1 derrière lequel l’Afrique court depuis 2005.

L'Ivoirien Didier Drogba, à gauche, (2004) et le Ghanéen Michael Essien (2005) sont les deux derniers Africains à remporter le titre de Meilleur joueur de Ligue 1. (Photo prise en 2007).

Cette saison, le championnat de France de Ligue 1 compte pas moins de 120 joueurs africains. Pourtant, dans le lot, il n’y aura probablement pas de joueurs récompensés cette année lors des Trophées UNFP. En tout cas dans la catégorie la plus prestigieuse : Meilleur joueur de Ligue 1. L’Ivoirien Séko Fofana, nommé pour ce prix, aura fort à faire face à ses concurrents, Jonathan David (Lille/Canada), Lois Openda (Lens/Belgique) et, surtout, Lionel Messi (PSG/Argentine) et Kylian Mbappé (PSG/France).

Les meilleurs africains ne jouent pas en France

Le trophée sourit rarement aux joueurs africains, pourtant historiquement nombreux dans l’élite du foot français. Depuis sa création en 1994, seuls trois joueurs africains ont remporté le titre de Meilleur joueur : Ali Benarbia (Algérie, 1999), Didier Drogba (Côte d’Ivoire, 2004) et Michael Essien (Ghana, 2005).

Pourquoi le meilleur joueur de L1 est rarement africain ? Sans doute parce que les tout meilleurs d’Afrique jouent en dehors du Championnat français. L’Algérien Riyad Mahrez, l’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, derniers joueurs récompensés du titre de Joueur africain de l’année, auraient certainement remporté le trophée français ces derniers temps s’ils évoluaient dans l’Hexagone. Tout comme le Nigérian Victor Osimhen, aujourd’hui meilleur buteur du championnat italien (23 buts) mais qui n’était qu’une belle promesse lorsqu’il est passé par Lille il y a trois ans.

Niang, Gervinho ne sont pas passés loin

L’autre barrière des Africains se nomme PSG. En effet, depuis l’arrivée des Qatariens dans le club de la capitale, les joueurs parisiens trustent les récompenses de l’UNFP. Huit des dix derniers meilleurs joueurs de Ligue 1 sont parisiens. Seuls le Belge Eden Hazard (2012) et le Français Alexandre Lacazette (2015) ont pu perturber le règne des Parisiens. Certains Africains sont passés près comme Mamadou Niang nommés en 2010, mais qui n’a pu arriver devant l’Argentin de Lyon Lisandro Lopez, malgré le titre de champion de France avec l’OM. L’Ivoirien Gervinho l’aurait certainement remporté en 2011 s’il n’y avait eu le crack Eden Hazard au même moment.

Dimanche, l’Ivoirien Seko Fofana va s’attaquer à la montagne Mbappé, Meilleur joueur de Ligue 1 lors des trois dernières éditions (celle de 2020 n’a pas eu lieu pour cause de Covid) et grand favori à sa succession. Il y a peu de chances donc que l’Afrique soit à la fête ce dimanche.

