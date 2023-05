Foot: cinq jeunes du TP Mazembe profitent d'un tournoi en Italie pour prendre la fuite

Alors que le TP Mazembe participait pour la deuxième fois à la Lazio Cup, cinq de ses jeunes du club d'entre eux ont pris la fuite et sont encore introuvables en Italie. Le club de Lubumbashi a fait un long communiqué accusant les parents et d'autres complices en RDC et en Europe. Des enquêtes sont en cours et ces jeunes seraient traqués.

Des jeunes de la Katumbi Football Academy s'entraînent sur le terrain du TP Mazembe à Lubumbashi le 12 mai 2017 (image d'illustration). AFP - AGNES BUN

