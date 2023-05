Matches truqués au Brésil: un joueur interdit de toute activité dans le football

Un joueur brésilien a été interdit de toute activité dans le football par un tribunal sportif du pays lundi, dans une première condamnation liée à un scandale de matches truqués au Brésil. Ancien milieu de terrain de Vila Nova (2e division), Marcos Vinicius Alves Barreira dit "Romario", âgé de 21 ans, a également écopé d'une amende de 25.000 reals (près de 5.000 euros), selon le jugement publié sur le site du Tribunal supérieur de la justice sportive (STJD). Son avocat Me Odair Meneses a indiqué qu'il comptait faire appel. Un autre joueur ayant évolué à Vila Nova, Gabriel Domingos, 22 ans, a lui été condamné par le même tribunal à 720 jours de suspension et une amende de 15 000 reals (environ 3 000 euros). Les deux joueurs ont préalablement été licenciés par leurs clubs. Il s'agit des deux premières condamnations dans l'affaire de matches truqués qui secoue le Brésil, pays où le football est roi et où les paris en ligne sont en pleine expansion