Prix Marc-Vivien Foé 2023: le Congolais Chancel Mbemba succède à Seko Fofana

Chancel Mbemba a été élu ce mardi 30 mai meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1) 2022-2023 par un jury rassemblé par RFI et France 24. Au classement, le Congolais devance l’Ivoirien Seko Fofana, tenant du titre et le Nigérian Terem Moffi.

C’est une première depuis la création du Prix Marc-Vivien Foé : un défenseur est arrivé en tête des votes. Avec quelques crampons d’avance, le Marseillais Chancel Mbemba (207 points) a été désigné par un jury composé d’une centaine de participants, pour monter sur la première marche du podium devant l’Ivoirien Seko Fofana (Lens). Seuls 11 points séparent les deux joueurs. Le Nigérian Terem Moffi qui évolue à Nice, complète le trio de tête avec 125 points, alors que les jurés avaient le choix entre onze noms. Cette saison, la Ligue 1 a rassemblé pas moins d’une centaine de joueurs africains.

Chancel Mbemba est le deuxième joueur congolais à être sacré après Gaël Kakuta en 2021. L’ancien défenseur de Porto est arrivé à Marseille le 15 juillet 2022, libre de tout contrat, pour trois saisons. Avant d’évoluer en France pour la première fois, le natif de Kinshasa avait foulé les terrains belges, anglais et portugais. Avant lui, un autre joueur de la cité phocéenne, le Ghanéen André Ayew, avait eu les faveurs du jury en 2015.

LE PALMARÈS

2023 : Chancel Mbemba (OM/ RD Congo)

2022 : Seko Fofana (RC Lens/ Côte d’Ivoire)

2021 : Gaël Kakuta (RC Lens/RD Congo)

2020 : Victor Osimhen (LOSC/Nigeria)

2019 : Nicolas Pépé (LOSC/Côte d’Ivoire)

2018 : Karl Toko-Ekambi (Angers SCO/Cameroun)

2017 : Jean Michaël Seri (OGC Nice/Côte d’Ivoire)

2016 : Sofiane Boufal (LOSC/Maroc)

2015 : André Ayew (Olympique de Marseille/Ghana)

2014 : Vincent Enyeama (LOSC/Nigeria)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (AS Saint-Etienne/Gabon)

2012 : Younès Belhanda (Montpellier HSC/Maroc)

2011 : Gervinho (LOSC/Côte d’Ivoire)

2010* : Gervinho (LOSC/Côte d’Ivoire)

2009* : Marouane Chamakh (Girondins de Bordeaux/Maroc)

*Le trophée ne s’appelait pas encore Prix Marc-Vivien Foé.

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ : MODE D’EMPLOI

Le Prix Marc-Vivien Foé 2023 récompense le joueur africain ayant le plus brillé en Championnat de France de première division (Ligue 1) 2022-2023. Sont éligibles les joueurs de Ligue 1 ayant représenté une équipe nationale africaine et n’ayant pas changé depuis de nationalité sportive en faveur d’un pays non africain. Le lauréat a été désigné à l’issue d’un vote organisé par Radio France Internationale (RFI) et France 24 auprès d’un panel de journalistes spécialisés, de consultants et d’acteurs du football.

