Éliminatoires CAN 2024: Houssem Aouar convoqué pour la première fois avec l’Algérie

Déjà qualifiés pour la phase finale de la prochaine CAN, les Algériens affronteront l’Ouganda le 18 juin pour le compte de la 5e journée. À cette occasion, le Lyonnais Houssem Aouar participera à son premier rassemblement avec les Fennecs.

Le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, a dévoilé mardi 30 mai sa liste de 26 joueurs retenus pour la rencontre face à l’Ouganda à Douala au Cameroun et le match amical contre la Tunisie le 20 juin à Annaba.

Des nouveaux dans la liste

Ce sera la première cape pour Houssem Aouar, qui a choisi de représenter le pays de ses parents. Le natif de Lyon, 24 ans, avait effectué son changement de nationalité sportive en début d'année. S’il sort d’une saison compliquée avec l’OL, avec 16 matchs joués, un but et une passe décisive, Aouar devrait être un atout majeur pour les Verts. Il avait participé à l’incroyable parcours de l’OL lors de la Ligue des champions 2020 qui s’est terminée par une élimination face au Bayer Munich, après avoir sorti la Juventus et surtout Manchester City.

Un autre joueur du Championnat de France est appelé pour la première fois. Il s’agit de la révélation d’Angers, Himad Abdelli, auteur de prestations remarquées en cette fin de saison. Dans l'entre jeu, le Havrais Victor Lekhal est rappelé plus de quatre années après sa seule et unique cape. Le gardien Oussama Benbot et l’attaquant Aymen Mahious (meilleur buteur du CHAN 2022), tous deux finalistes de la Coupe de la Confédération avec l’USM Alger, sont aussi convoqués pour la première fois.

La liste de Belmadi comporte les cadres habituels comme Riyad Mahrez, Islam Slimani, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni et Baghdad Bounedjah. Il manque tout de même le gardien Raïs M'Bolhi, Youcef Belaïli, Isamël Bennacer, Youcef Atal, et Andy Delort.

