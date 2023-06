Ligue Europa: Yacine Bounou, le gardien en or de Séville

Séville a remporté sa septième Ligue Europa mercredi 31 mai grâce à son gardien Yassine Bounou, auteur d'un match dantesque.

Sept sur sept, un record : le Séville FC a remporté à Budapest la septième Ligue Europa de son histoire, aux tirs au but (4-1) et au bout de la nuit face à l'AS Rome de José Mourinho (1-1 a.p.).

En plein cœur de la nuit hongroise, les joueurs de Séville ont soulevé leur septième trophée européen, devant plus des 10 000 de leurs supporters en transe. L'international marocain, Yassine Bounou, élu homme du match, aura été un des artisans de cette victoire.

Être très calme

Lors de la séance de tirs au but, Bounou n’arrêtera pas le ballon du premier tir. Mais le natif de Montréal stoppera les penalties de Gianluca Mancini et Roger Ibañez, tandis que ses coéquipiers Erik Lamela, Ivan Rakitic et Gonzalo Montiel transformeront les leurs. Lors de cette finale, le Lion de l’Atlas a été décisif à deux reprises en seconde période après l’égalisation de son équipe sur un but contre son camp de Mancini. Il a d’abord repoussé la reprise d’Abraham à bout portant, puis il a détourné du bout des doigts la balle de match face Belotti. Il n'avait pas pu éviter l’ouverture du score de Dybala (35e).

Bounou, qui a disputé toutes les rencontres de Ligue Europa cette saison, restera le héros de la soirée. Malgré une saison en demi-teinte, Séville s’est sauvée. Les Sévillans verront la Ligue des champions l’année prochaine malgré leur onzième place en Liga.

« J'ai vécu beaucoup de moments comme ça et j'ai compris qu'il fallait être très calme. Mes coéquipiers me l'ont aussi transmis. Félicitations à tous les garçons, à tout Séville », a commenté le portier à l’issue de la rencontre. Et d’ajouter : « Je suis un employé du club, prêt à répondre aux besoins de Séville. Il m'a fait confiance et je dois lui rendre sa confiance. Je me souviens des gens qui m'ont toujours soutenu. Ma femme, mon fils, mes coéquipiers, Séville... tout le monde. C'est très grisant ».

Révélé au Qatar

Le club rouge et blanc, tout proche de la relégation en Liga il y a de cela deux mois à peine, a poursuivi ses folles statistiques : il reste donc invaincu en finale de Ligue Europa avec sept sacres depuis 2006, un record (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Yassine Bounou remporte la deuxième Ligue Europa de sa carrière après celle de 2020.

Au Qatar, lors du dernier Mondial, Yassine Bounou s'est révélé au grand public. Fantastique contre l’Espagne en huitièmes de finale, «Bono» avait été l’un des grands artisans de l’épopée marocaine. Le tir de Pablo Sarabia avait fini sur le poteau, ceux de Carlos Soler et Sergio Busquets dans les gants du gardien. En partie grâce à lui, les Lions de l’Atlas avaient atteint les demi-finales face à la France après avoir battu le Portugal en quarts.

