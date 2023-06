L’Usma offre à l’Algérie sa première Coupe de la Confédération

L’Union Sportive de la Médina d'Alger (Usma) a remporté la Coupe de la Confédération ce samedi face au club tanzanien de Young Africans en finale retour. Malgré leur défaite à domicile (0-1), les Algérois ont gagné le droit de brandir le trophée grâce à leur victoire au match aller (2-1). C'est une première pour le foot algérien.

Ce fut certainement plus dur qu’ils ne l’avaient sans doute rêvé, mais l’essentiel est fait: cette première Coupe de la Confédération ramenée pour la première fois en Algérie. Après l’ES Sétif (2009), le Mo Béjaïa (2016) et le JS Kabylie (2021) qui ont tous échoué en finale, l’Usma a trouvé la clé pour offrir enfin à l’Algérie ce trophée créé par la CAF depuis 2004.

Après s’être imposé au match aller (2-1) à Dar es Salam sur les terres de Young Africans, les Algérois pensaient sans doute avoir fait les 3/4 du chemin qui mène au sacre. D’autant que la dernière fois que Yanga est venu rendre visite aux Algérois en mai 2018, il était reparti avec une valise pleine (4-0). Mais cette fois, un but tôt des visiteurs refroidit très vite les hôtes de la soirée et les 60 000 supporters du Stade 5 juillet 1962. C’est le défenseur congolais Djuma Shabani qui ouvre le score en effet sur penalty dès la 5e minute de jeu. Les hommes du Tunisien Mohamed Nabi refont leur retard en partie en égalisant sur l’ensemble des deux parties, mais les deux buts inscrits à l’extérieur par l’Usma vont peser lourd. Jusqu’au bout.

Young Africans a longtemps crû à l’exploit quand son gardien malien Djigui Diarra s’est mis à multiplier les atrrêts devant l’attaquant Aymen Mahious et surtout en stoppant le penalty de Zineddine Belaid à l’heure de jeu (59e). Mais l’Usma aura mérité sa coupe, cherchant constamment à gagner cette rencontre devant son public, multipliant les frappes au but (16) et ne relâchant l’étreinte que vers la fin du match quand l’odeur de la Coupe se faisait de plus en plus sentir. Malgré l’angoisse des six minutes d’arrêt de jeu, le score ne bougera pas. Le public pouvait exulter et le capitaine Belaid brandir fièrement le premier trophée africain du club crée en 1937.

Seulement classé 10e de son championnat, le club du quartier de Bab El Oued, a désormais inscrit son nom dans l’histoire du foot algérien et africain.

