Allemagne: Naby Keita quitte Liverpool et signe au Werder Brême

Cinq ans après son départ de Leipzig pour Liverpool, Naby Keïta est de retour en Allemagne. L’International guinéen vient de signer au Werder Brême.

Le milieu de terrain guinéen Naby Keita, qui était en fin de contrat avec Liverpool, s'est engagé avec le Werder Brême, a annoncé vendredi le club allemand. « Le Werder est un club spécial et je connais le Weserstadion pour y avoir joué avec Leipzig. Le club et la philosophie me conviennent, c'est le bon choix pour moi », estime dans un communiqué l'international guinéen. Alors qu'il évoluait au RB Leipzig, Keita avait rejoint Liverpool en 2018, où il a remporté avec les Reds la Ligue des champions, et les titres nationaux de la Premier League, la FA Cup et la League Cup.

« L'année dernière, il était encore sur le terrain lors de la finale de la Ligue des champions, il apporte beaucoup d'expérience internationale au groupe, ce dont nous bénéficierons en tant qu'équipe », a déclaré l'entraîneur du Werder, Ole Werner.

Brême a fini 13e de Bundesliga cette année, deux places devant les relégables pour sa première saison après sa montée en première division allemande.

Keita a impressionné lors de ses deux années en Allemagne, marquant 17 buts et délivrant 15 passes décisives en 71 apparitions avec Leipzig, ce qui lui avait valu d'être transféré pour 65 millions d'euros vers Liverpool.

Taking a look around his new home 👀#werder pic.twitter.com/c3pf6qS4sL — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) June 9, 2023

