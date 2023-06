Ligue des champions CAF: le grand défi du Wydad face à Al Ahly

Battu au match aller au Caire (1-2), le Wydad Casablanca va tenter de renverser Al Ahly à Casablanca ce dimanche 11 juin pour la finale retour de la Ligue des champions (19h TU). Le club marocain compte sur ses supporters pour conserver son titre face au géant égyptien.

C’est une finale royale. Certainement ce qui pouvait se faire de mieux en Ligue des champions africaine tellement les deux équipes sont habituées à truster les sommets avec 20 finales disputées (Al Ahly 15, Wydad 5). Pourtant, le rendez-vous aurait pu être manqué par l’une ou l’autre des deux formations qui n’ont pas eu un parcours simple. « Cette saison, notre campagne a été clairement plus difficile que la saison dernière, et il y a eu des matchs où nous aurions pu être battus, reconnaît le capitaine du Wydad, Yahya Jabrane. Mais (..) la culture d’équipe nous a fait savoir comment gagner et traverser ces circonstances difficiles. ». En effet, s’il a dominé sa poule, terminant premier devant la JS Kabylie, le club marocain a souffert dans les matches à élimination directe. En quarts, les Casablancais ont dû passer grâce aux tirs-au-but (1-0 ; tab : 4-3) après avoir perdu le match aller en Tanzanie face à Simba SC (0-1). En demi-finale, après avoir concédé le match nul à domicile (0-0), le Wydad était virtuellement éliminé à la 79e minute du match retour face à Sundowns avant d’égaliser et de rallier la finale grâce aux buts inscrits à l’extérieur (2-2).

La force du public

Pour Al Ahly, la sortie de route a aussi été évitée de justesse, surtout lors de la phase de poule. Les Cairotes ont dû attendre la dernière journée et une victoire 3-0 sur Al Hilal pour se qualifier sur le fil grâce à la différence de buts au détriment de leurs adversaires du jour. Après les poules, la force de l’habitude est revenue naturellement, Al Ahly a dominé le Raja en quarts (2-0 ;0-0) et l’Espérance Tunis (3-0 ; 1-0) en demies pour valider sa qualification à une 16e finale de Ligue des champions, un record.

Le parcours des deux équipes s’est reflété sur le match aller au Caire (2-1) avec une équipe égyptienne qui a dominé pratiquement toute la rencontre, mais a dû concéder un but qui pourrait peser lourd ce samedi face Wydad. C’est ce but de Saifeddine Bouhra, marqué à la 86e minute, qui donne un grand espoir aux Marocains qui compteront également sur le soutien de leurs 45 000 spectateurs pour faire la différence.

L’année dernière, la force du public avait été déterminant lors de la finale jouée sur un seul match à Casablanca et qui a vu la victoire des Wydadis (2-0). La fureur rouge avait tout emporté…

