Les Égyptiens du Al Ahly s'offrent une onzième Ligue des champions CAF

Les Égyptiens du Al Ahly se sont offert une onzième Ligue des champions face aux Marocains du Wydad Casablanca ce dimanche 11 juin. Les Marocains ont ouvert le score en première période et les Égyptiens ont répliqué en fin de seconde période (1-1).

Battu au match aller au Caire (1-2), le Wydad Casablanca devait renverser Al Ahly à Casablanca ce dimanche 11 juin pour la finale retour de la Ligue des champions. Le club marocain pouvait compter sur ses supporters dans l’objectif de conserver le titre face au géant égyptien et obtenir un quatrième trophée dans cette compétition. Même à domicile, le challenge semblait compliqué.

🏆 1882

🏆 1887

🏆 2001

🏆 2005

🏆 2006

🏆 2008

🏆 2012

🏆 2013

🏆 2020

🏆 2021

🏆 2023



11 #TotalEnergiesCAFCL titles for Egypt's @AlAhly! 🔥 pic.twitter.com/LnN8sGCIyP — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 11, 2023

Une rencontre compliquée pour les Égyptiens

L’équipe égyptienne a dominé pratiquement toute la rencontre à l’aller, mais a dû concéder un but marqué par Saifeddine Bouhra à la 86e minute, qui a donné de l’espoir aux Marocains.

Ce dimanche, au Stade Mohammed V, il suffisait au Wydad de s’imposer 1-0 pour glaner le trophée, grâce à la règle du but à l’extérieur. Le Wydad a pris en main la rencontre dès le coup d'envoi, et a ouvert le score sur un coup franc rentrant grâce à Yahia Attiyat Allah. Le ballon termine dans le petit filet gauche du but (27e). Al Ahly, club aux 10 Ligues des champions, qui a joué les trois précédentes finales, est dans l'obligation de répondre. Sauf que lors de la première période, les Égyptiens n'ont compté qu'un seul tir, et non cadré.

En seconde période, les hommes de Marcel Koller n'imposent pas leur jeu et mettent rarement en danger les Marocains. Koller procède à deux premiers changements pour trouver des solutions : Afsha remplace Hussein El Shahat et Marwan Attia sort au profit d'Ahmed Abdelkader (59e). À la 72 minute, Kahraba laisse sa place à Mohamed Sherif.

Finalement, les Égyptiens égalisent à la 78e minute sur corner. Ali Maaloul trouve la tête du défenseur Mohamed Abdelmonem, qui loge le ballon dans la lucarne gauche du but. Le Wydad ne conservera pas son titre acquis la saison dernière face au même adversaire, malgré pratiquement 10 minutes de temps additionnel.

Al Ahly avait obtenu son premier sacre en 1982. Il a été désigné « club africain du XXe siècle » en 2000 par la CAF.

