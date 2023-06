Éliminatoires CAN 2024: affiches, dates, et horaires de la 5e journée

La cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2024 débute ce mercredi 14 juin avec Soudan du Sud-Gambie et se termine le mardi 20 par Soudan-Mauritanie. Entre-temps, Guinée-Égypte et, surtout, Gabon-RD Congo (le 18 juin) vaudront le détour. Voici le programme complet avec les horaires de tous les matches.

L'attaquant égyptien Mohamed Salah, le 30 janvier 2022 face au Maroc, lors de la CAN 2022 au Cameroun. (Illustration). AP - Sunday Alamba

Texte par : Ndiasse Sambe Suivre