Éliminatoires CAN 2024: l’Égypte qualifiée pour la phase finale

Après sa victoire contre la Guinée ce mercredi 14 juin, l’Égypte a obtenu son ticket pour la phase finale de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire (2-1).

Publicité Lire la suite

À Marrakech, au Maroc, la Guinée de Naby Keita, privé de stade chez elle, recevait l’Égypte ce mercredi 14 juin dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Les deux équipes, en tête du groupe D avec 9 points, pouvaient se contenter d'un nul pour s’offrir une place en phase finale. L’Égypte, vice-championne d’Afrique en titre, avait remporté le match aller 1-0.

Après un début de rencontre soporifique, la Guinée ouvrait le score grâce à Serhou Guirassy après une passe décisive du défenseur de Montpellier Issiaga Sylla (26e). La Guinée, présente à la CAN 2019 en Égypte et à l’édition 2021 au Cameroun, avait atteint à chaque fois les huitièmes de finale.

Mohamed Salah passeur décisif

« On ne va pas parler de revanche, mais on est compétiteur. On a perdu à l’aller sur la fin du match alors que je pense qu’on avait fait une très belle rencontre. Maintenant, il faut rembourser la dette. On est confiants, sereins et on espère faire un grand match […]. C’est là qu’on va voir si on a progressé. Ça fait presque deux ans qu’on travaille ensemble. C’est un gros match, donc il faut qu’on frappe un grand coup », commentait le coach guinéen Kaba Diawara avant la rencontre.

Les Égyptiens se réveillaient dix-sept minutes après le but guinéen avec une passe décisive de Mohamed Salah sur Trezeguet qui trompait Ibrahim Kone avec un ballon fouetté du droit (42e). En seconde période, les Pharaons prenaient les devants avec un but signé Mostafa Mohamed après une passe en retrait de Trezeguet (79e).

Depuis la nomination du nouvel entraîneur égyptien, Rui Vitoria, les coéquipiers de Mohamed Salah avaient déjà remporté cinq victoires en cinq matchs.

L’Égypte, la nation la plus titrée en Coupe d’Afrique des nations avec sept victoires, la dernière en 2010, sera bien sûr les pelouses ivoiriennes. Proche de la qualification, la Guinée va devoir patienter encore un peu.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne