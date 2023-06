Éliminatoires CAN 2024 : La Gambie se relance, le Soudan du Sud passe à la trappe

Pour la première rencontre de cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2024, la Gambie s’est imposée face au Soudan du Sud ce mercredi 14 juin dans une rencontre délocalisée en Égypte (3-2). Les Gambiens ont mené au score très rapidement après un contre son camp de Rehan Angier (4e). Valentino Kuach Yuel a égalisé pour les Soudanais et Ablie Jallow a relancé les Gambiens. Dans le temps additionnel, Peter Chol a de nouveau permis au Soudan du Sud de recoller au score (2-2). Finalement, la Gambie arrache la victoire à la 90e+6 grâce à Hamza Barry. Alors que le Soudan du Sud dit adieu à la possibilité de jouer la phase finale de la CAN 2024, la Gambie s’accroche à la deuxième place du groupe à égalité de points avec le Mali (9).

Le sélectionneur de l'équipe de Gambie, Tom Saintfiet, lors de la CAN 2022. REUTERS - MOHAMED ABD EL GHANY