Éliminatoires CAN 2024: la Guinée-Bissau à un pas de la phase finale

Victorieuse face à Sao Tomé-et-Principe ce mercredi 14 juin dans la cadre de la 5e journée des qualifications pour la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau s’est imposé 1-0. Zinho Gano, attaquant de Zulte-Waregem en Belgique, a ouvert le score et marqué l’unique but de la rencontre à la 55e minute. Avec 10 points, la Guinée-Bissau reste en tête du groupe A, suivi par le Nigeria (9 points) qui jouera contre la Sierra Leone dimanche 18 juin. En cas de victoire des Nigérians, la Guinée-Bissau sera qualifiée avant la 6e et dernière journée.

Baciro Candé, sélectionneur de la Guinée-Bissau. © AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO