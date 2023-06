Éliminatoires CAN 2024: la RD Congo, un virage à ne pas rater au Gabon

Dernière de la poule I des éliminatoires de la CAN 2024, la RD Congo se rend dimanche (18h TU) au Gabon pour une rencontre à haut risque. Une défaite hypothèquerait sérieusement ses chances de qualification à la CAN.

La RD Congo va-t-il manquer une deuxième Coupe d’Afrique de suite après avoir raté celle au Cameroun en 2022 ? La menace plane sur les Léopards qui, à la veille de la 5e journée, sont derniers de leur poule, derrière le Gabon, le Soudan, et la Mauritanie. À Libreville, face aux Panthères, premiers du groupe et qui viennent d’enregistrer le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, les hommes de Sébastien Desabre doivent gagner ou, au pire, ramener un point pour entretenir un espoir et éviter la désillusion. « C’est un match capital pour nous, confiait le défenseur congolais Chancel Mbemba au moment de recevoir le prix Marc-Vivien Foé. Chaque joueur congolais est conscient de l’importance du match. Ça ne va pas être facile, mais ce sera un grand match ».

Chancel Mbemba: « avoir un bon arbitrage »

Le défenseur de l’Olympique de Marseille sait que son équipe est dos au mur après avoir perdu ses deux premiers matchs et avoir raté le coche en Mauritanie où ils ont mené au score (1-1). Une rencontre qui a laissé goût amer aux Léopards dont la plupart estiment avoir été victime de l’arbitrage du Tunisien Sadok Selmi qui avait expulsé le buteur du jour, Cédric Bakambu. La Fédération congolaise avait même déposé un recours à la CAF qui avait décidé de suspendre provisoirement l’arbitre. « Le plus important, c’est d’avoir un bon arbitrage, c’est tout ce que l'on demande à la CAF, lâche Chancel Mbemba. Parce qu’on ne va pas partir là-bas pour perdre, mais pour défendre le drapeau de notre pays ».

𝑇𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑛𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑙𝑒́𝑜𝑝𝑎𝑟𝑑𝑠 ! 🐆🇨🇩💪🏽



📍Laissez un message de soutien à nos vaillants léopards qui sont en mission commando depuis le stage à Douala. pic.twitter.com/KvI8IsNV6Y — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) June 14, 2023

En coulisses, la RDC a aussi « déposé un dossier sur la qualification d’un joueur mauritanien lors du match retour », a annoncé Sébastien Desabre lors d’une conférence de presse ce jeudi 15 juin. Le joueur en question n’est autre que Khadim Diaw, milieu de terrain, né à Dakar et qui a disputé les éliminatoires du CHAN 2020 avec l’équipe locale du Sénégal, avant de porter le maillot des Mourabitounes. Si les Congolais obtiennent gain de cause, ils pourraient récupérer des points précieux sur tapis vert au détriment de la Mauritanie. En attendant, la bataille de Libreville les attend.

