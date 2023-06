Éliminatoires CAN 2024: l’Éthiopie et le Malawi font match nul et qualifient la Guinée

Il fallait un vainqueur pour que ce dernier puisse continuer à croire à la qualification. Mais, l'Éthiopie et le Malawi n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0) qui les condamne à l’élimination avant la dernière journée. Les deux équipes (4 points) sont en effet à 5 points du deuxième du groupe D, la Guinée, qui est désormais qualifiée avec ce résultat, et malgré sa défaite à domicile face à l’Égypte (1-2). Le Syli devient ainsi la 15e nation qualifiée pour la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.

