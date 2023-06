Des pelouses aux champs, la reconversion des ex-footballeurs camerounais passe par l’agriculture

Avec des formations et un financement sous forme de crédit, les anciens footballeurs camerounais pourront à l'avenir devenir des chefs d'entreprises dans le secteur de l'agriculture.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant au Cameroun, Joël Wadem

Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football et Tony Obam Bikoué, le président de la Fédération des professionnels de banane plantain, ont signé vendredi dernier, 23 juin, à Mbebe, à 60 kilomètres de Kribi, une convention pour la reconversion des anciens footballeurs camerounais dans l'agriculture.

C’est au son des rythmes du Cameroun que s’est déroulée cette cérémonie très courue. Pour Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football, la Fecafoot ne saurait travailler à l’avancement et à la modernisation de la discipline en oubliant les anciens footballeurs : « C’est une opportunité que nous offrons à ceux qui sortent des terrains et qui veulent continuer à briller, peut-être pas dans le football parce que les postes sont limités, mais dans une autre activité ».

Lucien Mettomo: « Une opportunité professionnelle »

Alors concrètement, comment cela va se passer sur le terrain ? : « Il y a une formation qui vous prendra quelques mois. Il y a un crédit et vous vous lancez dans votre activité comme patron de votre structure ».

Tony Obam Bikoué, le président de la Fédération des professionnels de banane plantain, explique comment s’effectuera la reconversion des anciens footballeurs en agriculteurs : « Nous voulons former des chefs entreprises à qui on pourra prêter 10, 15, 20, 30, 250 millions dans les métiers de pépiniéristes, producteurs de plantes, soit dans les métiers de producteurs de régime, soit dans les métiers de transformateurs. C’est pour cela qu’on les emmène en incubation ».

L’ancien défenseur Lucien Mettomo a remporté les CAN 2000 et 2002 avec le Cameroun. Pour lui, ce projet est une réelle opportunité : « C’est pour moi une aventure que je vais découvrir autrement, parce que je faisais déjà de l’agriculture de manière pas professionnelle. Là, c’est une opportunité professionnelle qui va s’ouvrir. Et tant mieux, on l’a saisie ».

Trop tard...

Jean-Claude Pagal est l’un des joueurs ayant permis au Cameroun d’accéder pour la première fois d’accéder en quart de finale à la Coupe du Monde en 1990. Désormais reconverti dans l’agriculture, il compte tirer profit de cette convention : « J’ai fait des études de gemmologie, ensuite je me suis lancé dans l’agricole, et l’agriculture que je fais aussi aujourd’hui parallèlement. On a fait du manioc, on a fait du macabo, du plantain. Donc, dans l’ensemble, on embrasse déjà tout. Mais, maintenant, ce projet doit nous aider à être un peu plus performants parce qu’il est vrai que la transformation par la suite, c’est un sujet qui m’intéresse ».

Après 128 sélections et 15 buts en équipe nationale, Emmanuel Kundé, qui a pris part à deux coupes du monde et qui a remporté deux CAN, s’est reconverti dans l’encadrement sportif après sa retraite. Pour lui, il est trop tard pour se lancer dans une carrière d’agriculteur : « Après le football, il y a beaucoup d’entre nous qui n’ont pu continuer à mener la vie normalement. Je crois qu’avec cette initiative, beaucoup de choses pourront changer. Pour les jeunes retraités qui viennent de partir, je crois que c’est bien pour eux. Pour nous qui sommes arrêtés depuis une trentaine d’années, je crois que c’est un peu difficile. On est beaucoup mieux préparé pour l’encadrement sportif ».

Dans quelques années, il faudra procéder à l’évaluation de cette convention et organiser une fête en l’honneur des anciens footballeurs qui auront fait fortune dans l’agriculture.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne