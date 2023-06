CAN U23: le Maroc écrase le Ghana et se qualifie pour les demi-finales, l'Égypte se rassure

Les Lionceaux de l'Atlas ont impressionné lors de cette deuxième journée de phase de groupes en corrigeant le Ghana (5-1) et validant déjà leur place en demi-finales. La Guinée a largement dominé le Congo (3-1), alors que l'Égypte s'est imposée de façon minimaliste contre le Mali (1-0), tout comme le Niger face au Gabon (1-0).

Après une journée d'ouverture riche en buts, cette seconde journée de phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans n'a pas non plus déçu.

Battu par les Marocains lors de la première journée, le Syli devait impérativement réagir lors de ce deuxième match pour conserver toutes ses chances de se qualifier en demi-finales. Les Guinéens n'ont pas tremblé et se sont parfaitement relancés en ne laissant aucune chance au Congo (3-1), mardi 27 juin. Aguibou Camara a rapidement ouvert le score en réalisant un superbe lob sur le gardien congolais (10e, 0-1). Yann Ngatse est parvenu à égaliser en fin de première période et à relancer les Diables Rouges suite à une mésentente entre la défense et le gardien guinéen (40e, 1-1). Mais dès le début de la seconde période, Jacques Bowamba a marqué contre son camp en trompant son propre gardien après un centre adverse mal contrôlé (54e, 1-2). Le carton rouge reçu par Dhody Foutou, le gardien congolais, a fini d'achever le succès de la Guinée (72e). Après un pénalty manqué par l'attaquant de l'Olympiakos Algassime Bah (76e), Salifou Soumah a fait trembler les filets une dernière fois pour les Guinéens d'une frappe enroulée (84e, 1-3) pour conclure la rencontre sur un net succès.

Dans l'autre rencontre du groupe A, le choc entre le Maroc et le Ghana n'a pas eu lieu. Après une victoire timide contre la Guinée lors de leur premier match, les Marocains ont écrasé le Ghana (5-1) dans une rencontre à sens unique. Les Lionceaux de l'Atlas ont plié le match en 30 minutes grâce à des réalisations d'Amir Richardson (7e, 1-0), Ismael Saibari (13e, 2-0) et Yanis Begraoui (30e, 3-0). Salim Adams a tenté de redonner espoir aux Black Meteors juste avant la mi-temps (43e, 3-1), mais Ez Abde lui a répondu dès le retour sur la pelouse (48e, 4-1). Yanis Begraoui s'est ensuite offert un doublé (53e, 5-1) pour sceller définitivement la victoire du Maroc. Cette démonstration de force des Marocains leur assure déjà la qualification pour le dernier carré de la compétition.

L'Égypte s'impose sans convaincre

À la recherche d'un premier succès après leur match nul contre le Niger, les Pharaons se sont imposés sur la plus petite des marges contre le Mali (1-0), ce mercredi 28 juin. Les Égyptiens n'ont pas tardé à mener au score grâce à une frappe en pleine lucarne d'Ibrahim Adel (10e, 1-0). Mais globalement, les joueurs égyptiens sont à nouveau retombés dans leurs travers en manquant de réalisme devant le but, et malgré quelques belles occasions. Le Mali, pourtant dominé, aurait même pu revenir au score suite à une tête sur la transversale de Cheickna Doumbia (55e) mais le score n'a plus évolué jusqu'à la fin. Avec cette courte victoire, les Égyptiens lancent enfin leur compétition et devront enchaîner contre le Gabon dans quelques jours pour espérer sortir du groupe B.

La dernière rencontre de cette deuxième journée s'est elle aussi conclue sur un score minime, avec la victoire étriquée du Niger sur le Gabon (1-0) au terme d'une rencontre fermée. Après le but refusé pour hors-jeu de Kairou Amoustapha en première période (18e), c'est finalement le milieu Abdoul Moumouni qui a débloqué le match sur pénalty (60e, 0-1). Un résultat suffisant pour les Nigériens qui retrouvent la tête du groupe aux côtés de l'Égypte avant la dernière journée de poules, où ils devront s'imposer face au Mali pour rejoindre les demi-finales.

