Mercato: Édouard Mendy signe pour le club saoudien d'Al-Ahli

Le gardien de but de Chelsea et international sénégalais Édouard Mendy a officiellement signé pour le club saoudien d'Al-Ahli, a indiqué le club londonien dans un communiqué publié ce mercredi 28 juin. Transféré chez les Blues en septembre 2020, Édouard Mendy a remporté la Ligue des champions et la Supercoupe de l'UEFA en 2021 sous les couleurs de Chelsea, ainsi que la Coupe du monde des clubs en 2022. Il avait également été désigné meilleur gardien de la saison par l'UEFA lors de la saison 2020-2021. Il a connu une saison 2022-2023 beaucoup plus compliquée, au cours de laquelle il a perdu sa place de titulaire et subi une fracture du doigt en janvier. Le Sénégalais retrouvera plusieurs visages familiers dans le championnat saoudien : Kalidou Koulibaly, son capitaine en sélection et ex-coéquipier à Chelsea qui a récemment signé pour le club saoudien d'Al-Hilal, ainsi que N’Golo Kanté, également ancien joueur de Chelsea, qui s'est engagé pour Al-Ittihad.

Édouard Mendy sous les couleurs de Chelsea, le 21 août 2022. © AFP / PAUL ELLIS

Texte par : RFI Suivre

Edou Mendy has left Chelsea and joined Al-Ahli FC. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 28, 2023