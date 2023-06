Sénégal: Sadio Mané devrait rester au Bayern Munich la saison prochaine

L'attaquant du Bayern Munich et international sénégalais Sadio Mané s'est exprimé à la télévision sénégalaise, ce mercredi 28 juin. Il est notamment revenu sur sa saison compliquée avec les Munichois et a évoqué le départ de certains de ses coéquipiers en sélection vers le championnat saoudien.

Avec notre correspondant à Dakar, Babacar Fall

Sadio Mané profite encore de ses vacances au Sénégal, avant de retourner en club après une première saison difficile en Bundesliga. « Oui, c'était compliqué, une saison très compliquée. Mais comme je l'ai dit, on va essayer de se battre tous ensemble pour pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs la saison prochaine. »

Avec 38 matches disputés cette saison toutes compétitions confondues sous les couleurs du Bayern, Sadio Mané a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives, des statistiques largement en-dessous de ses standards habituels avec son ancien club Liverpool. Le Sénégalais a néanmoins remporté la Supercoupe d'Allemagne en juillet 2022 et un titre de champion d'Allemagne au terme d'une saison en dents de scie avec les Munichois.

Mais l'attaquant vedette des Lions est parti pour rester au Bayern Munich : « Inchallah, si tout va bien je vais rester ».

« Pas un inconvénient » de jouer en Arabie saoudite

Sadio Mané n'ira donc pas en Arabie saoudite, en Saudi Pro League, qui a déjà enrôlé Kalidou Coulibaly et Édouard Mendy. Les places du capitaine et du gardien des Lions sont-elles menacées en sélection ? Non, selon Mané.

« Tant que tu joues et que tu es performant, tu as rempli tous les critères pour pour être sélectionné et je pense que le coach en a conscience. Je n'ai jamais été contre que les joueurs qui vont en Chine, en Arabie saoudite ou ailleurs puissent rejoindre la tanière. Aujourd'hui, voir Coulibaly ou Mendy aller dans le championnat saoudien, je ne pense pas que ce soit un inconvénient. Je pense que c'est plutôt une question de soi. Ça n'est pas un problème, je pense que l'équipe nationale est ouverte à tout le monde. »

La prochaine liste d'Aliou Cissé est donc très attendue.

