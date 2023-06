Quand vacances riment avec retour aux sources pour les footballeurs africains

Loin des plages des Bahamas, d'Ibiza, ou des fastes de Dubaï, plusieurs internationaux africains ont choisi de passer une partie de leurs vacances dans leur pays. L’occasion de retrouvailles amicales et familiales et d’investissements dans des projets humanitaires.

Les copains d’enfance, les terrains rocailleux, les villages reculés, les actions caritatives, etc. Depuis la fin de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 et le début officiel des vacances pour les footballeurs africains, bon nombre d’entre eux ont choisi une virée au pays. Histoire de se ressourcer et se retrouver

Au Cameroun, les internationaux Franck Zambo-Anguissa et André Onana ont foulé le terrain sablonneux et, en partie, boueux du quartier Biyem Assi à Yaoundé. Anguissa, champion d’Italie, et Onana, finaliste de la dernière Ligue des champions, disputaient ainsi une rencontre de quartier avec des amis. À 200 km de la capitale camerounaise, à Douala, dans le quartier Bependa, Ignatius Ganago était présent pour le match de gala en hommage à sa fille Chloé, décédée en février dernier.

Mbemba chez le président

Le Nigérian de Naples, Victor Osimhen, s’est aussi offert une partie de football sur le terrain sablonneux de son enfance. Il a fait des jongles et des sombreros sur un terrain d’urban foot à Lagos et a rendu visite à une école de son quartier d'Olusosun et à la professeure qui avait convaincu son père de le laisser jouer au football.

Chancel Mbemba, lui, a eu les honneurs du président de la République de la RD Congo, Félix Tshisekedi. Le défenseur de l’OM en a profité pour présenter son prix Marc-Vivien Foé remporté il y a un mois. Il s’est vu offrir un passeport diplomatique.

Au Sénégal, beaucoup de joueurs ont la chance de voir leurs vacances coïncider avec la Tabaski qu’ils pourront fêter avec leurs proches, comme Sadio Mané. Le joueur du Bayern est resté à Dakar et ne devrait pas, pour une fois, descendre dans son village natal de Bambali. Le numéro 10 du Sénégal a visité une école trilingue (français, anglais, arabe) en partenariat avec la commune de Bambali.

Avant de signer dans le club saoudien d’Al Hilal, Kalidou Koulibaly a fait un saut dans le village de Ngano (Matam) à l’est du Sénégal. C’est dans cette localité que le capitaine des Lions compte construire bientôt un poste de santé.

Un bébé nommé André Ayew

Certains Étalons du Burkina, comme Edmond Tapsoba, se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso pour prendre part au match de gala organisé par la fondation Bertrand Traoré. Le capitaine des Étalons a profité de l’occasion pour distribuer 500 sacs de vivres aux femmes de Bobo Dioulasso.

Match de gala également pour quelques Black Stars qui se sont produits pour la première fois de l’histoire à Dormaa, dans la région de Brong Ahafo, faisant la joie des supporters. À tel point que le Dormaahene, le chef coutumier de la région, a décidé que le premier garçon qui naitrait dans la maternité de la ville porterait le nom du capitaine des Black Stars : André Ayew

