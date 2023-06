CAN U23: Ez Abde, le guide « espagnol » des Lionceaux de l’Atlas

Abdessamad Ezzalzouli, dit Ez Abde, né au Maroc et grandi en Espagne, est la star de ce début de CAN U23. L’ailier de 21 ans, qui a disputé la dernière Coupe du monde, entend mener les siens au JO de Paris et au sacre finale.

Avec notre correspondant à Rabat, Anas Yacine

Il a commencé par un doublé sur penalty, pour mettre le Maroc sur de bons rails lors du match d’ouverture face à la Guinée (2-1). Ez Abde, premier homme du match de la CAN U23, capitaine des Lions de l’Atlas, en mission pour son pays. « Ce tournoi me tient à cœur », a lancé le joueur du Barça, prêté à Osasuna cette saison. Et pour cause, le joueur a une histoire particulière avec son pays.

Abdessamad Ezzalzouli est né à Béni Mellal, au centre du Royaume. À l’âge de sept ans, il quitte le Maroc pour l’Espagne, avec sa famille. Là-bas, le football devient une priorité. Très technique, capable de jouer sur les deux côtés, le jeune Ezzalzouli fait ses premiers pas à Elche, ensuite à Hércules.

Trois buts, deux passes décisives

Abde, c’est son surnom, ne cesse de se développer : vitesse, technique, efficacité, il intéresse plusieurs clubs et finit par signer au Barça à l’âge de 19 ans à peine, c’était en 2021. Il pensait pouvoir percer dans une équipe qui a des problèmes économiques, mais sportivement, il est difficile d’être une première option. Il est barré par des joueurs comme Ousmane Dembélé, Ferran Torres ou Ansu Fati notamment. Souvent remplaçant la première saison, il est prêté à Osasuna. Là-bas, il franchit un cap la saison dernière : titulaire à part entière, il mène son équipe en finale de la Coupe d’Espagne.

Il est retenu pour le Mondial au Qatar avec le Maroc, et aujourd’hui, il est la star incontestée de la CAN des U23 écrit As, le journal espagnol. Trois buts, deux passes décisives, brassard de capitaine, Ezzalzouli rêve d’une qualification pour les JO l’année prochaine à Paris, et pourquoi pas, un titre avec les Lionceaux.

