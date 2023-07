CAN U23: l'Égypte, le Mali et la Guinée rejoignent le Maroc dans le dernier carré

Déjà qualifié, le Maroc a poursuivi son parcours sans-faute en remportant une 3e victoire d'affilée contre le Congo (1-0), alors que la Guinée a validé son billet pour les demi-finales grâce à son nul face au Ghana (1-1). L'Égypte et le Mali rejoignent également le dernier carré après leurs victoires respectives face au Gabon (2-0) et au Niger (2-0).

Le dernier carré de cette CAN U23 est désormais connu. Le Maroc affrontera le Mali alors que l'Égypte sera opposée à la Guinée, le 4 juillet prochain, pour désigner les finalistes de cette Coupe d’Afrique des nations 2023 des moins de 23 ans.

Déjà assurés de disputer les demi-finales à l'issue de la deuxième journée, le Maroc a conclu cette phase de groupes sur un sans-faute le vendredi 30 juin en s'imposant d'une courte tête face au Congo (1-0), dont le sort était déjà scellé. Avec une équipe remaniée et des cadres laissés au repos, à l'instar de leur indispensable capitaine Ez Abde, les Lionceaux de l'Atlas ont rapidement pris les devants grâce à Younes Taha (7e, 0-1), dont le tir dévié a trouvé les filets et lui a permis de marquer son premier but pour sa première titularisation de la compétition. Dominateurs, les Marocains n'ont jamais été réellement inquiétés et auraient pu alourdir le score à plusieurs reprises sans les parades décisives de Simon Samba. Ils concluent cette phase de groupes avec une troisième victoire en autant de matches.

Surprise dans l'autre match du groupe, avec l'élimination du Ghana après son match nul contre la Guinée (1-1). Alors que les Black Meteors avaient impérativement besoin d'une victoire pour se qualifier en demi-finales, ils n'ont pas su conserver leur avantage acquis grâce à un bon ballon servi par Abdul Fatawu Issahaku à Emmanuel Yeboah (33e, 0-1). Mais à l'heure de jeu, le Syli revenait au score grâce à l'égalisation d'Ibrahima Fofana (61e, 1-1), auteur d'une reprise de volée à l'entrée de la surface sur un ballon repoussé dans l'axe par la défense ghanéenne. Ce résultat nul permet aux Guinéens de doubler le Ghana sur le fil et de se qualifier pour le dernier carré grâce à une meilleure différence de buts.

Le fantastique Capitaine Ibrahima Fofana remporte la qualification 🇬🇳🎟️#TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/vGFVvzoCIO — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 - FR (@caf_online_FR) June 30, 2023

Égypte et Mali qualifiés dans le groupe B

Tout pouvait encore se passer dans le groupe B entre le Niger, l'Égypte et le Mali, qui pouvaient encore chacun se qualifier pour les demi-finales à l'issue des deux derniers matches de cette dernière journée, ce samedi 1er juillet.

Tenants du titre, les Égyptiens se sont imposés face au Gabon (2-0) mais leur victoire a été longue à se dessiner face au dernier du groupe, déjà éliminé et qui quitte la compétition sans aucune victoire. Le carton rouge reçu par Roy Mbongui en fin de première période (42e) a enterré tout espoir du succès pour les Gabonais avant même la mi-temps. Il a fallu attendre la toute fin de la rencontre pour que Mahmoud Saber trouve la faille en reprenant un corner joué au ras-du-sol et mal suivi par la défense gabonaise (82e, 0-1). Osama Faisal a ensuite alourdi la marque dans le temps additionnel en convertissant un pénalty (90e+2, 0-2). Ce succès permet aux Pharaons de terminer en tête du groupe et de se qualifier pour le dernier carré.

La dernière place en demi-finales se jouait entre le Niger et le Mali, et les Aiglons ont décroché leur billet pour les demi-finales pour la première fois de leur histoire en remportant le choc face aux Nigériens (2-0). Mamadou Sangaré a ouvert le score sur pénalty pour débloquer le match après la pause (49e, 0-1), et Ibrahima Cissé n'est pas passé loin de doubler la mise avec un ballon qui a frôlé le poteau droit du portier nigérien (74e). C'est finalement Cheickna Doumbia qui a assuré la victoire au Mali dans les dernières minutes (90e, 0-2).

HISTORIQUE ✍️



Le Mali est parmi les demi-finalistes pour la première fois à #TotalEnergiesAFCONU23 👏🇲🇱 pic.twitter.com/vDJgPqU5lU — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 - FR (@caf_online_FR) July 1, 2023

