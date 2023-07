Foot: la CAF en comité excutif ce vendredi pour l’attribution des CAN 2025 et 2027 ?

Le Comité Exécutif de la CAF se réunira à Rabat, au Maroc, ce vendredi 07 juillet 2023 avant la finale de la CAN U23 samedi. Dans un communiqué, la Confédération africaine de football informe que le Comex se tiendra en présence du président Patrice Motsepe. Cette « réunion se penchera sur un certain nombre de questions, notamment le processus d'appel d'offres en cours pour les Coupes d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025 et 2027. » La CAF va-t-elle enfin révéler le nom des pays qui ont été choisis pour l’organisation de ces deux éditions ? Depuis plusieurs longues semaines, les noms du Maroc (2025) et de l’Algérie (2027) reviennent avec insistance pour accueillir la compétition. Vendredi, à partir de 10h TU, on devrait en savoir un peu plus.

Patrice Motsepe, président de la CAF. AP - Themba Hadebe

Texte par : RFI Suivre