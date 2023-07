Ligue 1: internationaux africains cherchent contrat

Jonathan Bamba, Wahbi Khazri, Mbaye Niang…Plusieurs joueurs africains du Championnat de France de Ligue 1 sont sans contrat au moment où les clubs reprennent l’entraînement. Mais, pour beaucoup, le temps joue en leur faveur.

Depuis presque une semaine, les clubs de Ligue ont repris les entraînements. De nouvelles têtes sont arrivées, d’autres sont parties. Dans ce chassé-croisé, beaucoup d’internationaux africains, en fin de contrat, tardent à trouver un club pour continuer leur carrière. Certains comme Jonathan Bamba vont avoir l’embarras du choix. Le néo-international ivoirien n’a pas été prolongé à Lille après cinq saisons dans le Nord. Il ne manque pas de prétendants avec la Fiorentina et l’OM qui veulent l’attirer.

Le défenseur ghanéen Alexander Djiku possède également de bonnes pistes. Le défenseur de 28 ans est suivi par Lille en France et Nottingham Forest en Angleterre. À moins que la récente nomination de Patrick Vieira au poste d’entraîneur de Strasbourg ne l’incite à reste en Alsace.

Youcef Belaïli, un retour dans le Golfe ?

L’Algérien Haris Belkebla, non plus, ne devrait pas chômer très longtemps. Milieu de terrain sûr du championnat avec Brest, le Fennec a quitté le Finistère après cinq saisons. L’Angleterre pourrait être sa future destination. Son ex-coéquipier à Brest et en équipe nationale Youcef Belaïli, lui, n’est pas conservé par Ajaccio, relégué en Ligue 2. Le joueur aux multiples frasques devrait trouver un autre club, loin de l’Hexagone. Les pays du Golfe ou d’Afrique du Nord sont prêts à lui dérouler le tapis rouge.

Le Tunisien Saif-Eddine Khaoui n’a pas prolongé son contrat avec Clermont après deux saisons et 59 matches. L’international tunisien, formé à Marseille, est annoncé au Dinamo Zagreb qui vient d’être sacré champion de Croatie pour la sixième fois consécutive.

Wahbi Khazri quitte Montpellier après deux saisons dans l’Hérault. L’ex-capitaine de la Tunisie, qui avait annoncé sa retraite internationale en décembre dernier, va tenter de trouver un dernier challenge à 32 ans. À Bastia en Ligue 2 ?

Birama Touré, capitaine de l’AJ Auxerre, reléguée en Ligue 2, ne sait pas de quoi son avenir sera fait après la fin de son contrat avec le club bourguignon. « Rester en Ligue 1 avec un autre club ou essayer de faire remonter l'AJA », a lâché récemment l’Aigle du Mali. Son désormais ex-coéquipier Mbaye Niang ne continuera pas l’aventure avec cette deuxième relégation en deux ans pour lui (Bordeaux l’année dernière). L’international sénégalais est annoncé en Italie pour un retour après avoir évolué au Milan AC et au Torino.

