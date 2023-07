CAN U23: le Mali finit troisième et décroche son billet pour les JO 2024

Le Mali est la troisième équipe de la CAN U23 à avoir validé son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024, samedi 8 juillet. Les Aiglons ont battu la Guinée dans la petite finale du tournoi (0-0, 4 tirs au but à 3) et participeront donc bien au tournoi olympique l'été prochain.

Le Mali verra le tournoi olympique de football de paris 2024. AP - Michel Euler

Après la qualification du Maroc et de l'Égypte pour les Jeux olympiques après leurs victoires respectives en demi-finales de la CAN U23, c'est au tour du Mali de décrocher son billet. La victoire des Maliens contre la Guinée dans la petite finale de la compétition, samedi 8 juillet (0-0, 4 tirs au but à 3), leur a assuré une place à Paris 2024. Le sélectionneur des Aiglons, Alou Badara Diallo, a exprimé sa fierté après la victoire : « Nous avons fait preuve de courage. Nous avions devant nous une solide équipe guinéenne qui a été très présente dans le match. Je suis content de la manière dont les choses se sont déroulées car la rencontre était très intense et aurait pu basculer dans un sens comme dans un autre. » Objectif atteint Si l'obtention du bronze dans cette CAN U23 est une belle réussite en soi, elle n'est pas la seule source de satisfaction pour Alou Badara Diallo. « J'ai été nommé pour obtenir la qualification et maintenant tout le monde au Mali a confiance en moi », a-t-il asséné. C'est seulement la deuxième fois que le Mali qualifie sa sélection pour les Jeux olympiques, après une première participation en 2004 à Athènes. Une aventure qui s'était soldée sur une élimination en quarts de finale contre l'Italie.