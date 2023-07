Football: le sélectionneur de la Zambie accusé d'abus sexuel par ses joueuses

À l'approche de la Coupe du monde féminine de football, Bruce Mwape, le sélectionneur de l'équipe féminine zambienne, est ciblé par une enquête depuis septembre 2022. Selon les informations de The Guardian, publiées samedi 8 juillet, plusieurs de ses joueuses ont dénoncé des abus sexuels. Le président de la Fédération zambienne de football (FAZ), Andrew Kamanga, expliqué via un communiqué que l'enquête a été confiée à la FIFA et la police. "Si Mwape veut avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, vous devez dire oui", a témoigné anonymement une joueuse. L'entraîneur des U17 Zambiennes fait également l'objet d'une enquête pour les mêmes motifs.

Bruce Mwape lors de la demi-finale de la CAN féminine 2022. AFP - -

Texte par : RFI Suivre