Le Maroc va jouer un amical en France face au Burkina Faso

Les lions de l’Atlas disputeront un match amical le mardi 12 septembre 2023 face à la Sélection du Burkina Faso au stade Bollaert-Delelis de Lens. Cette rencontre servira de préparation pour la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Mais aussi aux deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2026 en zone Afrique, dont les matchs sont programmés sur la période Fifa de novembre. Les Marocains, déjà qualifiés pour la CAN, recevront le Liberia début septembre lors de la dernière journée des éliminatoires. Maroc et Burkina Faso se sont affrontés à 10 reprises depuis 1994, avec un bilan de 5 victoires des Lions de l’Atlas, 3 pour les Étalons et deux matchs nuls. Le dernier match remonte au 12 juin 2021 à Marrakech (1-0 pour le Maroc).

Les joueurs de la sélection marocaine lors d'un entraînement le 21 mars 2023 avant leur match amical face au Brésil. © AFP

Texte par : RFI Suivre