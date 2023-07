Le Sénégal va affronter l’Algérie en match amical

Un match amical entre le Sénégal et l’Algérie aura lieu le 12 septembre. Il se jouera au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à environ 30 kilomètres de Dakar. Ce sera une belle opposition entre les deux derniers vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations. Auparavant, les Lions de la Téranga disputeront la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN le 4 septembre face au Rwanda. L’Algérie recevra le même jour la Tanzanie. Le Sénégal et l’Algérie sont déjà qualifiées pour la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.

Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal, en conférence de presse au Qatar, le 11 novembre 2022. © Leo Correa/AP

