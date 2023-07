Foot: le Zimbabwe se félicite de la levée de sa suspension par la Fifa

Le gouvernement Zimbabwéen s'est félicité mardi 11 juillet de la levée de la suspension imposée par la Fifa et du retour de sa fédération de football à la table du football mondial, ravivant au passage les espoirs de l'équipe nationale de se qualifier pour le Mondial 2026. La Fédération internationale de football avait banni le Zimbabwe du foot mondial et de ses compétitions en février 2022 en raison de l'ingérence d'une commission gouvernementale dans la gestion des affaires footballistiques de ce pays d'Afrique australe. Le gouvernement souhaitait suspendre le conseil d'administration de la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) en raison de plusieurs accusations, notamment de corruption, de fraude et d'abus sexuels supposés. La Fifa a levé cette suspension lundi, tout en ordonnant la nomination d'un "comité de normalisation" pour diriger la ZIFA jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil d'administration.

Texte par : RFI Labo