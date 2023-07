Éliminatoires CAN 2024: victoire de la RDC sur tapis vert face à la Mauritanie

Alors que la Mauritanie occupait la première place du groupe I pour les qualifications à la CAN 2024, la République démocratique du Congo vient d’obtenir gain de cause pour un recours déposé auprès du jury disciplinaire de la CAF. La RDC contestait la présence de l’arrière gauche Khadim Diaw (25 ans), né au Sénégal et aligné par les Mourabitounes lors de la double confrontation avec les Léopards (3-1, 1-1), pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Dans un communiqué en date du 11 juillet 2023, le jury note en autres que « ledit joueur n’a jamais demandé le changement d’association à l’époque alors qu’il avait déjà représenté l’équipe sénégalaise dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2020 ». Il a donc décidé de « déclarer le joueur Khadim Diaw inéligible et de sanctionner les matches auxquels le joueur a participé comme perdus par forfait par la Mauritanie ». À la suite de cette décision, les Léopards récupèrent la première place du groupe avec 9 points et ils n’auront besoin que d’un match nul face au Soudan, le 4 septembre prochain, pour valider leur ticket pour la phase finale de la prochaine CAN en Côte d’Ivoire.

LA RDC reprend la première place de son groupe dans la course à la qualification pour la CAN 2024. Justin TALLIS / AFP

