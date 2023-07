Coupe du monde 2026: le tirage au sort de la zone Afrique, point d’orgue de l’AG de la CAF

Ce jeudi 13 juillet à Abidjan, la Confédération africaine de football va tenir, comme chaque année, son Assemblée générale. Ce sera l’occasion de renouveler le bureau exécutif, mais les regards seront plus tournés vers le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera juste après.

De notre envoyé spécial à Abidjan,

Ce tirage au sort devait avoir lieu ce mercredi 12 juin, veille de l’Assemblée générale, avant d’être annulé, puis reprogrammé le même jour que l’AG de ce jeudi 13 juillet. Quelques heures après le renouvellement du bureau exécutif, on connaîtra donc la constitution des neuf poules qui vont rythmer les éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026. Les neuf têtes de série vont être déterminées par le dernier le classement FIFA publié le 29 juin dernier.

La Côte d’Ivoire tête de série de justesse ?

Il s’agira logiquement des neuf premiers en Afrique : Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte, Nigeria, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire. Cette dernière peut s’estimer heureuse d’être parmi les têtes de série, même si l’ancien international Abdoulaye Traoré Ben Badi pense que cela ne garantit rien pour la suite. « Toutes les équipes se valent. Le football africain est en net progression. Il faut se méfier des soi-disant petites équipes », a lâché l’ancien Éléphant après le match des Légendes africaines organisé mercredi par la CAF.

À l’issue de ce tirage, neuf groupes de six équipes seront constitués. Le premier de chaque poule sera directement qualifié au Mondial et les quatre meilleurs deuxièmes s’affronteront dans un mini-championnat. Le vainqueur de ce petit tournoi disputera les barrages intercontinentaux pour espérer accrocher une 10e place pour l’Afrique en 2026.

Annonce sur les CAN 2025 et 2027 avant septembre

Un peu plus tôt donc, 54 associations nationales qui composent la CAF auront procédé au tiers du renouvellement des membres du comité exécutif de la CAF.

Malgré la solennité du moment, il ne faudra pas s’attendre une grosse annonce comme la désignation officielle des pays organisateurs des CAN 2025 et 2027. Alors que les rumeurs bruissent depuis quelques jours sur l’attribution de 2025 au Maroc et 2027 à l’Algérie, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe a confié à RFI qu’il n’y aura aucune communication sur les CAN en question. « Mais ce sera annoncé avant septembre », promet-il.

