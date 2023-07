Football: Sadio Mané, de superstar à Liverpool à indésirable au Bayern

Arrivé avec un statut de grand attaquant depuis Liverpool, Sadio Mané a connu une première saison très délicate avec le Bayern Munich. Au point que ses dirigeants et son entraîneur ne cachent pas ne plus vraiment compter sur lui pour l'exercice 2023-2024.

Si Sadio Mané venait à quitter le Bayern Munich en cet été 2023, au terme d'une seule petite saison en Bavière et après un transfert depuis Liverpool chiffré à 32 millions d'euros, ce serait probablement l'un des plus gros échecs mercato de l'histoire du club.

À l'été 2022, le Sénégalais pose ses valises chez les champions d'Allemagne avec un statut de superstar à Liverpool. Avec Roberto Firmino et Mohamed Salah, il fait partie de la génération, guidée par Jürgen Klopp, qui a redonné sa place de géant d'Europe aux Reds. Six saisons chez les pensionnaires d'Anfield, ponctuées par une Ligue des champions en 2019 et un titre de champion d'Angleterre en 2022. Sans compter les batailles épiques avec Manchester City pour le fauteuil de roi de la Premier League et les deux finales de C1 perdues en 2018 et 2022.

Sauf que pour Mané, tout devient beaucoup plus difficile lors de l'exercice 2022/2023. Thomas Tuchel, l'entraîneur arrivé sur le banc en mars en remplacement de Julian Nagelsmann, n'a pas mâché ses mots à l'encontre de son attaquant, à l'occasion d'un stage de préparation au sud de Munich entamé samedi 15 juillet : « Sa première saison au Bayern a été loin d'être satisfaisante. Jusque-là, il n'a pas du tout répondu aux attentes. »

Thomas Tuchel a eu des mots durs pour analyser la saison de Sadio Mané. AFP - CHRISTOF STACHE

Une blessure, une gifle et des stats en berne

Pire encore, à ses yeux, son joueur n'a pas les moyens de faire face à la concurrence. « À son poste d'ailier gauche, là où j'aime le plus le voir jouer, la concurrence est énorme, entre Kingsley Coman qui est exceptionnel et Serge Gnabry qui a marqué plusieurs buts décisifs en fin de saison. Résultat : pour Sadio, ce sera compliqué dans les prochains mois », a avoué le technicien allemand.

Il est vrai que le Sénégalais a traversé une saison très compliquée. Avec 12 petits buts en 38 matches joués, sans aucune réalisation vraiment décisive ou marquante, il se retrouve assez loin de ses standards habituels. Sa blessure au genou, qui lui a fait manquer la Coupe du Monde avec sa sélection et dix matches avec le Bayern, n'a pas aidé.

Et pour ne rien arranger, sa relation avec le reste du groupe s'est détériorée après l'épisode de sa brouille avec Leroy Sané en mars. À l'issue d'un revers 0-3 contre Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des champions, Mané avait giflé son coéquipier.

« Quelque chose comme ça peut arriver. C’est arrivé, s'est désolé l'ancien de Liverpool. Nous avons pu résoudre ce petit problème. Parfois, c’est bien de résoudre les problèmes, mais peut-être pas de cette façon. C’est derrière nous maintenant. » Des propos tenus en juin, trois mois après les faits. Il avait saisi l'occasion pour s'exprimer également sur ses envies de rester en Bavière et de se battre pour sa place.

« On ne sait jamais ce qui peut se passer, il pourrait subitement nous bluffer »

Car malgré les pressions de son entraîneur et les informations des médias allemands le décrivant assis sur un siège éjectable, le champion d'Afrique 2022 a la volonté s'accrocher. Dans ses colonnes, le quotidien Bild a révélé que le Lion de la Téranga, à qui il reste deux saisons de contrat, est bien déterminé à participer à la tournée de pré-saison en Asie, à partir du 24 juillet. Ce qui ne ravit pas forcément le staff…

« Il connaît la position du club ainsi que la mienne, a lâché Tuchel. Il est sous contrat et nous attendons qu'il donne son maximum au cours de cette préparation. Nous allons observer son attitude et son degré d'investissement. On ne sait jamais ce qui peut se passer, il pourrait subitement nous bluffer. Mais aujourd'hui, ses perspectives ne sont pas les meilleures. »

Avec les rumeurs insistantes à propos d'une arrivée possible de l'Anglais Harry Kane au Bayern Munich dès cet été, la situation de Sadio Mané pourrait bien ne pas s'arranger. Puisqu'avec un tel client au poste d'attaquant de pointe, l'ancien pensionnaire de Southampton serait limité au poste d'ailier, où Tuchel a déjà expliqué avoir ses préférences. Lui trouver une porte de sortie pour dégager de la masse salariale deviendrait alors une priorité, étant donné que ses émoluments sont estimés à environ 22 millions d'euros par an. L'été risque d'être long pour le Sénégalais.

Sadio Mané et Leroy Sané sous les couleurs du Bayern. Getty Images - Eurasia Sport Images

