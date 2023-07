Foot: Seko Fofana quitte le RC Lens pour l'équipe saoudienne d'Al-Nassr

Le capitaine du RC Lens Seko Fofana évoluera la saison prochaine à Al-Nassr, club d'Arabie saoudite où joue Cristiano Ronaldo, ont simultanément annoncé mardi les deux clubs et le joueur sur les réseaux sociaux. « Seko est là », a écrit Al-Nassr sur Twitter, officialisant un transfert attendu depuis plusieurs jours. « Je vous quitte (...) avec le sentiment du devoir accompli et la fierté d'appartenir à cette histoire qui est la nôtre », a déclaré Seko Fofana (28 ans) dans une vidéo d'adieu publiée sur Instagram. « Les performances de Seko Fofana resteront à jamais dans les coeurs de tous les amoureux du Racing », a fait savoir le RC Lens dans un communiqué, soulignant que Fofana, qui a joué 112 fois sous le maillot sang et or, a été l'auteur de 21 buts. Fofana, qui rejoint à Ryad, outre Ronaldo, l'international croate Marcelo Brozovic et le gardien colombien David Ospina, ancien de l'OGC Nice, quitte le Nord de la France au moment où Lens s'apprête à retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis 21 ans. La semaine dernière, Al-Nassr avait été provisoirement interdit de recrutement par la Fifa, « en raison de dettes impayées », avait expliqué à l'AFP un porte-parole de l'instance.

L'Ivoirien Seko Fofana. AFP - FRANCOIS LO PRESTI

