Coupe du monde de football féminin: pour son entrée, la Zambie souffre devant le Japon

L'équipe de football de la Zambie, qui découvre la Coupe du monde pour la première fois, n'a pas fait le poids devant le Japon (0-5), ancien vainqueur du trophée.

Publicité Lire la suite

Dure, dure la découverte du grand monde. Pour le premier match de son histoire à la Coupe du monde, la Zambie n’a pas tenu la distance devant le Japon (0-5). Les « She-polopolo » n’ont pas été vernies en faisant leur baptême du feu face aux Japonaises, deux fois finalistes de la Coupe du monde et vainqueures en 2011.

Les filles de Bruce Mwape ont longtemps repoussé les aussauts des « Nadeshiko » survivant à une frappe sur le poteau de Nagano ou à un but refusé à Tanaka pour hors-jeu. Malgré les multiples sauvetages de Musonda, la Zambie va céder avant la mi-temps sur une belle action japonaise conclue par Miyazawa (43e).

Si les Africaines ont montré de la résistance en première période, elles vont carrément lâcher en seconde face à un Japon plus expérimenté et visiblement mieux préparé physiquement. L’intenable Tanaka va doubler le score (55e), avant que Miyazawa ne s’offre un doublé et que’Endo (62e) et Ueku (90+11) ne concluent la marque (71e).

Pour la deuxième journée, mercredi prochain, la Zambie va de nouveau croiser un gros morceau du groupe C, l’Espagne, qui a également étrillé le Costa Rica (3-0 pour son premier match.

À lire aussiCoupe du monde de football féminin 2023: Calendrier et résultats

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne