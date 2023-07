Foot: avec Aubameyang, l’OM mise sur les dernières foulées de la Panthère gabonaise

À 34 ans, l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a signé ce vendredi 21 juillet à l’Olympique de Marseille pour trois ans. Un gros pari pour le club français et un dernier grand défi pour ce buteur passé par Dortmund, Arsenal, Barcelone et Chelsea.

C’est peut-être un signe sur lequel vont s’accrocher les fans de l’Olympique de Marseille. Le dernier buteur prolifique en Ligue 1 avec plus de 20 buts pour l’OM était surnommée la « Panthère ». Bafetimbi Gomis de son nom. Depuis le départ de l’ancien joueur de Lyon, Marseille est à la recherche d’un « grand attaquant ». Le Grec Kostas Mitroglou, le Polonais Arkadiusz Milik, le Congolais Cédric Bakambu n’ont pas répondu aux attentes. Le Chilien Alexis Sanchez, le dernier à s’y être essayé, a redonné un grand espoir aux supporters, même s’il n’a inscrit « que » 14 buts en Ligue 1.

Voilà donc que débarque une nouvelle « Panthère », originaire du Gabon, et venue reprendre le flambeau des buteurs olympiens. Pierre-Emerick Aubameyang arrive à Marseille escorté par un beau CV, enrichi par ses expériences en Italie, en Allemagne, en Angleterre, mais aussi en France. Car, c’est à Saint-Etienne, après Dijon, Lille et Monaco, que le natif de Laval s’est révélé comme un buteur hors pair (31 buts en 62 matches).

Capitaine d’Arsenal

Le fils de l’international gabonais Pierre François Aubameyang signera après en Allemagne au Borussia Dortmund. En cinq ans dans la Ruhr, Aubameyang va s'affirmer comme l'un des attaquants internationaux les plus efficaces avec 141 buts en 213 matches, et un titre de meilleur buteur de la Bundesliga en 2017.

Avec le maillot d'Arsenal, Aubameyang connaît encore la réussite en devenant un des cadres, puis capitaine, des Gunners avec lesquels il va remporter la Coupe d'Angleterre (2020), le Community Shield (2020) et un titre de meilleur buteur de Premier League (saison 2018-2019). Il devient ainsi le premier joueur à terminer meilleur buteur en Bundesliga et en Premier League. La suite est moins belle à Arsenal où il devient de moins en moins adroit devant le but et finit par être transféré au FC Barcelone après deux sanctions disciplinaires.

Non à l’Arabie saoudite !

Après un début de renaissance en Espagne avec 11 buts inscrit en 17 matches, le Gabonais fait ses valises pour rejoindre Chelsea, après a été victime d'un vol avec violence à son domicile à Barcelone devant ses enfants.

La deuxième expérience à Londres ne sera pas aussi belle que la première. Aubameyang est rapidement mis sur la touche par Graham Potter, qui a remplacé Thomas Tuchel qui avait fait venir le Gabonais. L’ex-Milanais n’est même pas inscrit sur la liste des joueurs de Chelsea pour la Ligue des champions. Il ne joue plus et devient indésirable à Londres. Sollicité par des clubs saoudiens, il refusera ces avances pour accepter le challenge marseillais.

« La foudre Aubameyang sur Massalia. L'attaquant gabonais rejoint l'Olympique de Marseille », a ainsi annoncé l’OM ce vendredi pour présenter son nouveau buteur. Avec son arrivée dans la cité phocéenne, les supporters de l’OM peuvent recommencer à rêver d’une belle équipe après les recrutements aussi du milieu centrafricain Geoffrey Kondogbia et du latéral brésilien Renan Lodi.

