Coupe du monde de football féminin: l’Afrique du Sud perd sur le fil devant la Suède

L’Afrique du Sud, vice-championne d’Afrique en titre, s’est inclinée (1-2) dans les dernières minutes face à la Suède, vice-championne olympique en titre, pour son entrée en lice au Mondial féminin, dimanche à Wellington. Les Sud-africaines, sans pression, pourront s'en vouloir : sans l'erreur de leur défenseure Lebogang Ramalepe, Fridolina Rolfo n'aurait pas pu égaliser (65e) et elles auraient sans doute au moins obtenu un match nul, le meilleur résultat de leur histoire en Coupe du monde. Les "Banyana Banyana" sud-africaines se sont même régulièrement montrées dangereuses, avec une intenable Thembi Kgatlana, l'attaquante de Louisville. Cette dernière a été à l'origine de l'ouverture du score, signée Hildah Magaia (48e). La buteuse a terminé sa course dans les filets, visiblement touchée, et a dû laisser sa place quelques minutes plus tard. Mais son but a été dignement fêté par ses partenaires, avec quelques pas de danse. Très ambitieuses dans le sillage de leur finale olympique perdue aux tirs au but au Japon il y a deux ans contre le Canada, les Suédoises ont donc eu très chaud. Leur défenseure Amanda Ilestedt, sur le départ du Paris SG pour Arsenal, les a délivrées de la tête à la 90e minute, un but déjà crucial dans l'optique de la qualification pour les huitièmes de finale.

La Sud-Africaine Refiloe Jane au duel avec la Suédoise Olivia Schough. Le 23 juillet 2023. AFP - MARTY MELVILLE

Texte par : RFI Suivre