Mondial féminin: première Coupe du monde cauchemar pour la Zambie, déjà éliminée

La Zambie a de nouveau chuté ce marcredi 26 juillet face à l'Espagne (5-0) pour son deuxième match de poule du groupe C. Après ce nouveau très lourd revers, les Zambiennes sont assurées d'être éliminées avant la rencontre restante contre le Costa Rica. Un premier Mondial très difficile, sur fond d'accusations d'agression sexuelle envers le sélectionneur et de plaintes pour des primes impayées.

Publicité Lire la suite

Deux matches, deux défaites et dix buts encaissés, la Zambie n'a pas fait grand suspens sur son parcours dans cette Coupe du monde féminine en Australie et Nouvelle-Zélande. Après avoir lourdement chuté contre le Japon lors de sa première rencontre (5-0), la deuxième, face à l'Espagne, ce mercredi 26 juillet, s'est soldée sur le même score. Sans aucun point après deux rencontres, la sélection zambienne est donc assurée d'être éliminée, avant même le troisième match de ce groupe C qu'elle disputera le 31 juillet face au Costa Rica.

Avant même le quart d'heure de jeu, les Ibériques avaient déjà fait le break. D'une belle frappe de loin (9e), Teresa Abelleira a ouvert le festival des Rouges. Jennifer Hermoso (13e, 70e) et Alba Redondo (69e, 85e) ont signé chacune un doublé. Alexia Putellas, la double Ballon d'Or qui revient d'une grosse blessure, était titulaire pour la première fois depuis avril 2022 et a délivré une passe décisive sur le deuxième but.

Troisièmes de la dernière Coupe d'Afrique des nations et présentes aux derniers Jeux Olympiques, les Zambiennes n'ont pas fait le poids. Mais ont également souffert d'un contexte difficile pour le premier Mondial de leur histoire. Récemment, plusieurs joueuses ont accusé le sélectionneur Bruce Mwape d'agressions sexuelles, pour lesquelles une enquête a été ouverte par la police et la FIFA. La tendance était par ailleurs au conflit interne avec la fédération, puisque d'après les révélations faites par le Guardian, il y a une semaine, une majorité des joueuses n'a touché aucune prime de match depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne