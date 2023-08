Football: Iliman Ndiaye, un nouveau Sénégalais à l'OM

Iliman Ndiaye est officiellement un joueur de l'OM. Le club olympien a annoncé la signature du Sénégalais en provenance de Sheffield ce mardi 1er août, un transfert qui avoisine les 17 millions d'euros. Une nouvelle recrue sénégalaise pour l'OM, qui continue son mercato à la fibre très africaine.

L'OM n'en finit plus de recruter des internationaux africains cet été, plus particulièrement des Sénégalais. Après la venue d'Ismaïla Sarr, ce mardi 1er juillet, Marseille a officialisé la signature d'Iliman Ndiaye (23 ans, sept sélections). Le milieu de terrain offensif de Sheffield quitte la Premier League pour une durée non précisée dans le communiqué publié par le club phocéen.

Excellent dribbleur, il correspond à un des profils types recherchés par le nouvel entraîneur marseillais, Marcelino. Le technicien brésilien, qui aime faire évoluer ses équipes en 4-4-2, travaillait avec Pablo Longoria pour la venue d'un joueur créateur capable de jouer en tant que deuxième attaquant. D'autant plus nécessaire que Dimitri Payet a fait ses valises cet été.

Ndiaye, qui a toujours affiché son amour pour l'OM, où il est brièvement passé durant sa formation, a été accueilli à l'aéroport de Marignane par des centaines de supporters et des dizaines de fumigènes, en pleine nuit de dimanche à lundi, avant sa visite médicale. Après 88 matches disputés avec Sheffield, Ndiaye va connaître seulement son deuxième club professionnel depuis le début de sa carrière. Son transfert à Marseille est estimé à environ 17 millions d'euros.

