Le président de Naples ferme la porte à un départ du Nigérian Victor Osimhen

Le président et propriétaire de Naples Aurelio De Laurentiis a balayé l'idée selon laquelle son buteur-vedette Victor Osimhen, qui suscite beaucoup d'intérêt, pourrait quitter le club champion d'Italie en titre. « Osimhen reste. Il a un contrat de deux ans, où devrait-il aller ? », a déclaré le dirigeant napolitain jeudi 10 août à la chaîne de télévision italienne Sky Sport. « Il y a des contrats et ils sont faits pour être respectés. C'est vrai pour les deux parties bien sûr, c'est une question de bilatéralité et tant que cela ne penche pas d'un côté ou d'un autre, tout va pour le mieux. Et avec Osimhen, cette bilatéralité fonctionne depuis le premier jour, soyez tranquilles et sereins », a conclu Aurelio De Laurentiis. Osimhen, 24 ans, attise l'appétit de plusieurs cadors européens et de clubs saoudiens, très actifs cet été sur le marché des transferts. Le Nigérian, à la puissance et à la technique dévastatrices, a été l'un des artisans du troisième sacre en championnat de Naples, le premier depuis 1990. Meilleur buteur de Serie A la saison dernière, il a inscrit 25 buts, dont celui du sacre le 4 mai face à Udine (1-1). Son contrat expire en 2025 et Naples négocie avec son agent Roberto Calenda pour le prolonger, en vain jusqu'à présent, malgré dix rendez-vous entre Calenda et De Laurentiis, assure la presse italienne.

Victor Osimhen. AP - Fabio Ferrari

Texte par : RFI Suivre