Ligue 1: le Nigérian Akor Adams, déjà dans la lumière avec Montpellier

Lors de son premier match de Ligue 1 avec Montpellier, le Nigérian Akord Adams, 23 ans, s’est illustré avec un doublé contre Le Havre. Le début d'une longue série pour celui qui arrive de Norvège ?

Quatrième recrue de Montpellier cette saison, Akor Adams a déjà fait parler de lui une semaine après son arrivée. L'attaquant nigérian en provenance de Lillestrom (1ère division norvégienne) s’est illustré contre le Havre lors de la première journée de Ligue 1 (dimanche 13 août). Titulaire au coup d’envoi, il a signé un retentissant doublé avec une tête puissante (58e), et d'une frappe croisée du gauche (60e). Les deux équipes se sont quittées sur un nul (2-2).

Un joueur au profil très athlétique

Adams a été recruté par Montpellier pour compenser le transfert de Stephy Mavididi à Leicester, relégué en Championship (2ème division anglaise), sept ans après son titre. « J'ai un très bon ressenti en arrivant ici. Je pense que j'arrive au bon endroit, au bon moment pour franchir un palier », a-t-il témoigné sur le site du club au moment de sa signature.

Âgé de 23 ans, l'avant-centre s'était montré particulièrement efficace pour sa seconde saison à Lillestrom, où il a inscrit 15 buts en autant de matchs de première division norvégienne. Cet attaquant nigérian, au profil très athlétique (1,90 m, 90 kg), est arrivé en Norvège en 2018, au sein du club de seconde division de Sogndal, avant de rejoindre Lillestrom trois ans plus tard.

« Je savais qu'en arrivant à Montpellier, je n'allais pas commencer de zéro et que mon intégration se passerait bien sachant ce que je peux faire et ce que le club attend de moi », a-t-il indiqué lors de sa présentation. Et d’ajouter : « Je n'ai pas vu beaucoup de matchs mais je peux imaginer qu'il est très physique, il y a beaucoup d'Africains en Ligue 1. Je pense qu'il est aussi très technique vu la qualité des joueurs français. À moi de m'adapter le plus rapidement possible ».

Samedi 19 août, Akor Adams sera sur la pelouse de l’Olympique lyonnais pour sa deuxième rencontre dans le Championnat de France. Va-t-il confirmer ses débuts en fanfare avec le maillot héraultais sur les épaules ?

