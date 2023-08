Football: le Camerounais Karl Toko-Ekambi transféré en Arabie saoudite

Karl Toko-Ekambi s'envole pour l'Arabie saoudite, loin du contexte lyonnais où il n'était plus le bienvenu. Son transfert à Abha FC a été officialisé ce jeudi 24 août. L'international camerounais s'est engagé pour une durée de deux ans.

L'Olympique lyonnais a annoncé ce jeudi le transfert de son attaquant camerounais Karl Toko-Ekambi vers le club saoudien d'Abha FC, pour un montant de 1,5 million d'euros, auxquels pourront s'ajouter 500 000 euros de bonus.

Le joueur, qui s'est engagé pour deux ans avec son nouveau club, était arrivé à l'OL à l'occasion du mercato hivernal 2020 pour un prêt payant de quatre millions d'euros en provenance de Villarreal. Il avait été transféré définitivement l'été suivant pour 11,5 millions d'euros, en raison d'une option d'achat obligatoire, avec un contrat de quatre ans qui devait prendre fin en juin 2024.

Malgré quelques saisons assez prolifiques, notamment les exercices 2020/2021 et 2021/2022, respectivement 14 et 12 buts en Ligue 1, il a souvent été la cible des supporters lyonnais. Ses maladresses devant le but ont notamment fait de lui une cible du Groupama Stadium.

Il aura néanmoins laissé son nom à la deuxième place (exæquo) du classement des meilleurs buteurs de la dernière coupe d'Europe à laquelle l'OL a participé, après avoir dominé ce classement pendant des mois. C'était en 2022, en Ligue Europa (6 buts).

L'animosité d'une partie du public lyonnais, le Camerounais l'aura bien rendue, à travers des sorties piquantes en conférence de presse. « Ils ne connaissent pas le football », avait-il asséné en mai 2023.

Le point de non-retour avait été atteint en janvier de la même année, lors de la réception de Strasbourg, avec une banderole déployée à l'effigie de l'attaquant, accompagné d'un laconique « dégage ». Dans ce contexte, la saison suivante, Karl Toko-Ekambi avait été prêté à Rennes.

L'international, âgé de 30 ans, a été formé au Paris FC (2010-2014), avant de jouer à Sochaux (2014-2016), puis Angers (2016-2018), Villarreal (2018-2020) et enfin Lyon. Il a disputé 114 matches avec les Rhôdaniens, pour 38 buts marqués. Il compte 55 sélections en équipe nationale du Cameroun, pour 14 buts.

