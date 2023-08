Foot: le gardien camerounais André Onana revient en sélection 9 mois après son exclusion

Alors qu’il avait annoncé sa retraite internationale après son exclusion en plein Mondial 2022, le gardien de but André Onana a été convoqué par le sélectionneur Rigobert Song. Un renfort de poids avant la dernière journée des éliminatoires de la Can 2024.

Le gardien de but André Onana avec Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun. Le 27 novembre 2022.

Est-ce la pression avant une dernière journée décisive qui a fait pencher la balance ? En tout cas, le match contre le Burundi, comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024, est vraisemblablement l’occasion de déclarer l’union sacrée autour de la sélection camerounaise.

Pour cette rencontre, les Lions Indomptables ont l’obligation de battre les Hirondelles pour être sûrs de ne pas manquer la CAN pour la première fois depuis 2013. André Onana a été donc rappelé par Rigobert Song près d’un an après avoir été exclu de l’équipe en pleine Coupe du monde et huit mois après que l’actuel portier de Manchester United a décidé de prendre sa retraite internationale.

Son retour bruissait depuis quelques jours, alimenté par de nombreuses rumeurs, des articles de presses et certaines médiations de la part des anciens Indomptables comme Roger Milla. Le gardien de but de 27 ans revient par la grande porte et devrait reprendre son statut de titulaire, d’autant que Devis Eapassy n’a été souverain lors de son intérim.

Les Indomptables qui restent sur deux contreperformances en éliminatoires face à la Namibie (1-1- ; 1-2) vont avoir besoin du talent et de l’expérience d’André Onana pour éviter une désillusion ce 12 septembre à Garoua.

L’autre surprise de la liste de Rigorbert Song est la présence de Régis Mughe, le jeune attaquant camerounais de l’OM appelé pour la première fois avec les Lions Indomptables.

CAN 2024 Qualifications : Calendrier, résultats, classements

